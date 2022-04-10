عمرو يوسف يوضح حقيقة اعتدائه على عامل في مهرجان الجونة

المصدر: البيان

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كشف الفنان المصري عمرو يوسف حقيقة اعتدائه على عامل خلال مهرجان الجونة السينمائي.

وأكد يوسف، خلال لقائه أمس على قناة «القاهرة والناس»، أن ما تردد عن تلك القصة مجرد شائعات، معرباً عن دهشته من تصديق البعض لها.

وقال، أثناء حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري»: «تعرضت لظلم شديد وأغلبية الوقت مش برد وأول مرة اتكلم عن الموضوع ده واللي حصل أن نزل خبر انى اعتديت على عامل عشان طلب يتصور معايا، ومش متخيل إزاي حد يصدق حاجة زي كده أني اضرب شخص نفسه يتصور معايا وده عبث».

وأضاف: «الحقيقة كنا معزومين على العشاء في ثالث ليلة من أيام المهرجان وكنا 20 واحد على الطربيزة والولد ده كان حاطط كاميرا التليفون على صدره وبيصور بخبث وكشفته وقلت له بتعمل أيه خاف وساب الفون وجري وطلعت بره لقيت الولد واقف بره وقلت له افتح الفون خاف وطلع يجري».

وتابع: «واحد من زمايله جه وفتح لي التليفون لقيته مصور لايف 3 دقائق ودخلت بصيت على فونه لقيت بلاوي على التليفون، وخليت التليفون معايا وثاني يوم خاله اتصل على الفون وردت عليه وبيقولي أنا عرفت القصة وأنا بعتذر لك وأمه كلمتني واعتذرت لي وقالت لي ابني نفسه يمثل وهو كل يوم بيعمل لنا مشكلة».

واستكمل: «أمه كانت خايفة أبلغ عنه والتليفون كان فيه حاجات تحبسه وتوديه في ستين داهية والتليفون كان كارثة، وقلت لهم أنا همسح التليفون بالكامل وهرجع لكم التليفون والولد غلطان 100% ، وطلع بعدها إشاعة أنى أنا اللي ضربته وده محصلش خالص».