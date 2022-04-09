الفنانة صابرين: واحد قال لي هتدخلي جهنم وأنا أمام الكعبة

المصدر: البيان

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أكدت الفنانة المصرية صابرين، أنها تعرضت لمواقف صعبة في حياتها، منها أن شخصا قال لها "أنتِ هتخشِي جهنم"، عندما كانت في الكعبة، موضحةً: "قالي وشك ده هيتحرق عشان مبيناه، وكنت مخضوضة جدا، لكن الكلام ده زمان مش دلوقتي".

وأضافت صابرين خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور "موقف آخر تعرضت له، عندما كنت على المسرح وغنيت إحدى الأغاني التعبيرية، وهاجمني شخص سبني، وقالي ازاي تبقى محجبة وترقصي وتغني وتمشي على المسرح كده، رغم إني مكنتش برقص رقص خليع".

وتابعت أنها لا تقدم على أي خطوة إلا بعدما تكون مؤمنة بها وتصدقها بشكل تام، لافتةً إلى أنها ابتعدت عن التمثيل بعد ارتداء الحجاب لكنها لم تبتعد عن الفن: "عملت برنامجا اجتماعيا عن مشكلات السيدات والأسرة، وعملت مسلسلا إذاعيا مع مدام إنعام محمد علي، وعمري ما قلت على الفن حرام، ولا قلت لزميلة أو قريبة متتحجبتيش ليه".

وأوضحت صابرين سبب قبولها أن تكون زوجة ثانية موضحةً: "الزواج الثاني قد يكون تقليلا من المرأة إذا كان زوجها يرغب في أن يتعامل معها كزوجة ثانية، مثل الزواج في السر واشتراط عدم الإنجاب".

وأضافت "احترمت زوجي لما عرض على زوجته الأولى أن ينفصلا، لكنها رفضت، وقالت له أريد تربية ابني، فقالي عاوزة تبقى مع ابنها .. واللي مرضهوش على نفسي مرضهوش على أي سيدة حتى لو مكنتش مصرية".

وتابعت، أن التعدد لا يقلل من شأن المرأة في حالة العدل: "نسبيا يصعب تحقيق العدل، لأن الأولى ظُلمت، فلما شعرت بذلك، طلبت الانفصال، واستجاب لطلبها".

ورفضت صابرين، التعليق على تصريح الفنانة المعتزلة حلا شيحة، بأنها تعتبر الحجاب شرفا لها، قائلة: "انا مالي، هو انا مفتية الديار المصرية؟

وواجهتها الإعلامية بسمة وهبة، بتصريحات سابقة حول نفس القضية، عندما وصفت قرارها الأخير بارتداء الحجاب بأنه "موقف غريب"، وردت صابرين، قائلةً: "انا متكلمتش عن الحجاب، لكن اتكلمت عن التمثيل، وأكتر حاجة مضايقاني إنها مريبة وأزمتها مع والدها".

وتابعت: "قلت إنها ممكن تكون ناسية التمثيل، لأن الموقف تكرر معي، ولو حد قال إني نسيت التمثيل ورحمة أبويا ما هزعل منه".

وأكدت: "علقت من قبل على حديثها بسبب أزمتها مع والدها، اوعى حد يقول على والده أو والدته لأنهم خلوه عام، ولما اتكلمت وقتها مع لميس الحديدي كنت متضايقة بسبب خلافاتها مع والدها".