حلمي وهنيدي في المقدمة.. «أثير الإذاعة» حاضر بقوة رغم سطوة التليفزيون

المصدر: القاهرة - جنا حماد

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وسط زخم الأعمال التليفزيونية الدرامية في رمضان، وتهافت المشاهدين عليها، فإن سحر الإذاعة لا يزال يجتذب الكثيرين، لا سيما من عشاق الوسيط المسموع، حيث كانت المسلسلات الإذاعية حاضرة بقوة خلال شهر رمضان الجاري، في ظل مشاركة عدد من النجوم بها، وخاصة نجوم الكوميديا، الذين آثروا الإطلال على الجمهور من خلال أثير الراديو، باعتبارها فرصة لتعويض غيابه عن الشاشة الصغيرة.

يأتي مسلسل «العصمة في إيدي» لبطله الفنان أحمد حلمي، على رأس قائمة الأعمال الإذاعية التي تلقى تجاوباً من الجمهور، ويشارك حلمي البطولة كل من هنا الزاهد، إدوارد، مي كساب، سلوى عثمان، وتأليف وإخراج مجدي الكودش.

ويدخل الفنان الكوميدي محمد هنيدي المنافسة الإذاعية من خلال مسلسل «ابن النادي» بمشاركة الفنانة أيتن عامر ومن إخراج خالد حلمي.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي، حيث يجسد هنيدي شخصية هريدي، عامل غرف خلع الملابس بنادي الكفاحتية في دوري الدرجة السادسة، وتتوالى الأحداث لتنتقل إلى هريدي رئاسة النادي بتوصية من رئيس النادي الراحل، على أمل إنقاذ النادي من أحد رجال الأعمال المتربصين به.

ويعتبر كل من الفنانين أحمد حلمي ومحمد هنيدي من أشهر النجوم، الذين يحرصون على المشاركة في الموسم الرمضاني بأعمال إذاعية، وحققا نجاحات كبيرة بها، رغم المنافسة القوية من الدراما التليفزيونية.

نجوم كبار

وتحت عنوان «موس صلاح» يشارك الفنان أحمد فهمي في الماراثون الإذاعي، حيث يشاركه بطولة العمل كل من ريم مصطفى، عمرو عبدالجليل، محمد ثروت، حمدي الوزير.

أما الفنان الكوميدي كريم محمود عبدالعزيز فيطل على جمهور الإذاعة من خلال مسلسل «هاني موون»، ويشارك في بطولة العمل كل من سوسن بدر، شيري عادل، محمود حافظ.

وتتواصل المنافسة بين الفنانين الكبار على الدراما الإذاعية في رمضان، وهذه المرة من بوابة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، التي تقدم مسلسل «حياة النفوس»، ويشاركها من الممثلين محمد ثروت، ويزو، هالة صدقي، بدرية طلبة.

وتجسد يونس شخصية «ميس حياة» ناظرة مدرسة ثانوية حكومية بنات، حتى يعرض أحد كبار المستثمرين على حياة فرصة عمرها لإدارة مجموعة مدارسها الضخمة، لتواجه «حياة» العديد من المصاعب التي تحول بينها وبين أداء مهمتها، وتقترب من انهيار عائلتها.

وينضم الفنان بيومي فؤاد والفنانة حورية فرغلي لقمة النجوم الموجودين في الإذاعة الرمضانية، حيث يقدمان مسلسل «آدم وحورية» في إطار اجتماعي كوميدي.

كما يدخل المنافسة هذا العام، ولأول مرة يتشارك الزوجان محمد فراج وبسنت شوقي بطولة مسلسل «كمال اصطناعي»، فيما يقدم الفنان محمد ثروت مسلسل «أرواح وأشباح وتمن بسطرمة»، وكذلك ينافس الفنان سامح حسين بمسلسل «أنا وأخويا على ابن عمه»، ويشاركه البطولة مروة عبدالمنعم.