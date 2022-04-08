عمرو زكي يكشف توقفه عن المخدرات وحقيقة زواجه من الفنانة منة فضالي

المصدر: البيان

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كشف عمرو زكي، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، أنه قريب جدًا من أبنائه، ولكن هناك أزمة مع الشخصية التي خرج معها ابنه، نافياً جحوده على أبنائه وقسوته على زوجته.

وأضاف زكي: «أبنائي في أفضل المدارس، والجميع يعلمني جيدًا، وأنا حاليًا منفصل مش متجوز، وأهلي جوزوني وأنا عندي 18 سنة، وأهلي عقليتهم كده جوزني وأنا صغير.. ومش هقدر أحاسبهم».

ورد اللاعب الدولي السابق عن حقيقة ارتباطه بالفنانة منة فضالي، قائلًا «دي أختي.. بس مش كل البنات أخواتي».

وقال «زكي» خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «العرافة» المذاع على قناة المحور، إن منة فضالي كانت مرتبطة خلال التقاطهما الصور الشهيرة التي جمعتهما خلال حفل عيد الميلاد.

وتحدث زكي عن زيجاته السابقة، قائلًا: «عندي 18 سنة ونص واتجوزت مرتين.. مكنش عندي أي خبرات في الحياة»، مضيفًا: «معرفش رقم تليفون ابني ولا مكان سكنه».

ورد عمرو زكي، على ابتسامته وحقيقة عدم تأثره بوفاة والده، قائلًا: «هل الابتسامة لها علاقة بالحزن على فقدان الأقارب؟.. الأمر ليس بهذه الكيفية، ومحدش ليه علاقة بموت والدي، لأن موت والدي كسر ضهري لأنه أغلى حاجة في حياتي».

وكشف زكي حقيقة إدمانه، نافيًا تعاطيه أي مادة مخدرة بعد تعرضه لحادث، مضيفًا: «لازم تصدقوني لأني لم أتعاطَ أي شيء إطلاقًا واللي ربنا بيحبه يحبب فيه عباده».

وكشف زكي أنه قبل تعرضه للحادث كان يشرب مخدرات، ولكنه توقف تمامًا فيما بعد.