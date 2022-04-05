حقيقة وفاة الفنان المصري أحمد بدير

المصدر: البيان

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نفى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان أحمد بدير، مؤكداً أنه بصحة وبخير ولم يصبه أي مكروه، كما تردد الساعات الماضية،وثارت حالة من الجدل بعد انتشار شائعة وفاة الفنان أحمد بدير عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال زكي، فى تصريحات صحافية، إن الفنان أحمد بدير بخير، وكل ما يتردد عارٍ تماماً عن الصحة، وهو بصحة جيدة وفي منزله"، بحسب مصراوي.

وقد انتشرت في الساعات الماضية على بعض صفحات مواقع التواصل شائعة تفيد برحيل الفنان احمد بدير.

ويقوم الفنان أحمد بدير بدور المشير محمد حسين طنطاوى ضمن أحداث مسلسل "الاختيار 3".