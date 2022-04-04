مش فاهم حاجة .. حوار كوميدي بين فاندام وحمو بيكا في رامز موفي ستار

المصدر: البيان

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حل مطرب المهرجانات حمو بيكا، مساء اليوم الاثنين، ضيفة على الفنان رامز جلال، في ثالث حلقات برنامجه «رامز موفي ستار»، والذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر».

وقال «جلال»، في مقدمة الحلقة: «الشغلانة بتاعتنا صعبة ولها مخاطرها ومشكلاتها، نصور الحلقة كل يوم بمبدأ بختك با أبو بخيت، ضيوفنا أنواع، في ضيف تعمل معاه مقلب دمه يبقى تقيل ورذيل وتندم على اليوم اللي تجيبه فيه، وفي نوع تاني تبقى مش عاوز حلاوته تخلص، يحببك في الشغلانة، يبهرك برد فعله وتتمنى تجيبه كل سنة، متعرفش ربنا بيعاقبه ولا إحنا اللي حظنا حلو».

وأشار إلى أن الصفات الخاصة بالنوع الثاني تنطبق على ضيفه، متابعًا عن حمو بيكا: «المفروض إنه مصنف مطرب، لكن مش عارفين نوع صوته بالضبط، إنسان تقدر تعمل فيه 3 مقالب في اليوم وأنت مطمئن، بيصحي جوايا شهوة الانتقام ويستفز فيا هرمون الشر».

وتابع: «بناء على طلب الجماهير وتعاطفًا مع حالته الصعبة؛ لأنه ممنوع من الغناء واتجه لبيع ساندويتشات الكبدة والسجق، جبناه يمكن لما هاني شاكر لما يشوفه يئن، قلبه يحن، ويسيبه يفن»، وفقًا لوصفه.

ودار حوار كوميدي بين مطرب المهرجانات حمو بيكا والنجم العالمي فان دام، وقام حمو بيكا بغناء أحد المهرجانات الشهيرة له «انتي معلمة»، وتابع :" فاندام مش فاهم حاجة ".



وتم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء، هم ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين، نجلاء بدر، هدي المفتي، تارا عماد، سنتيا خليفة، وكلا من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالإضافة الي الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

وتدور فكرة البرنامج هذا العام حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم، ليتعرض الضحايا للعديد من المغامرات التي تصيبهم بالهلع، فهم يستقلون سيارة تجري بهم في الصحراء، وتقف فجأة على شفا بحيرة بها تمساح، ويظهر ثعابين صغيرة في يد رامز جلال الذي يرتدي قناعًا على وجهه، بمشاركة الفنان العالمي فاندام.