منة عرفة تهاجم إلهام شاهين

المصدر: البيان

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هاجمت الفنانة الشابة منة عرفة النجمة المصرية إلهام شاهين بسبب تصريحاتها الأخيرة ضدها.

وأوضحت منة، خلال لقائها أمس على شاشة قناة "النهار"، أنها كانت ضيفة في لقاء إعلامي، وحين سألها المذيع عن تحفظاتها قالت إنها لا تحب الأحضان أو الُقبل، وأنها حرة في ذلك، فهاجمتها الفنانة إلهام شاهين على تصريحاتها تلك.

وقالت، أثناء حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "سابع سما"، إن الفنانة إلهام شاهين قالت لها إذا كنتِ لا تقبلين الأحضان أو الُقبل لا تعملي واجلسي في المنزل.

وأضافت: "هي قالت يعني إيه فنانة يكون مغمى عليها ومرمية في الأرض والمفروض الدكتور يشيلها وهي مش عايزة تتشال، نعملك إيه متشتغليش، رأيها تحتفظ بيه لنفسها، أنا كنت ممكن أتقبل ده لو بتتكلم على الفنانين، لكن توجهلي أمر.. متشتغليش".

وأردفت: "هل معنى كده أن كل السينما والفن عندنا في مصر عبارة عن قبلات وأحضان؟".