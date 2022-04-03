إلهام شاهين تدعو على "السوشيال ميديا"

المصدر: البيان

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عبَّرت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن شدة استيائها مما تنشره بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيةً الله تعالى أن يحرقها.

وقالت إلهام، خلال لقائها أمس على قناة "المحور": "أنا طول الوقت بيجيلي رد فعل إيجابي على آرائي التنويرية وشجاعتي والشيء الجميل الذي أقدمه للمجتمع والجوائز التي أحصل عليها، لكن الإعلام يجمع كل من هم ضدي فيُظهر أن العالم كله ضده، وهذا شيء غير صحيح.. الله يحرق السوشيال ميديا بجاز".

وردَّت، أثناء حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «العرافة»، على انتقادات الإعلامية الكويتية مي العيدان التي طالبتها بالاحترام والاحتشام، مضيفةً: "أنا معرفهاش، معرفش مين مي العيدان دي، بس هي مالها؟! تحاسبيني ليه إني ألبس مفتوح أو مقفول، دي مسألة متخصكيش، قوّم نفسك ومش تقوّم الآخرين، وكل واحد يبقى عنده الرقيب الذاتي، لكن ملهوش دعوة بالتاني".

ونفت النجمة الشهيرة علمها بالصور المتداولة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحةً: "الصور بتنزل من غير علمي، وصفحتي الشخصية مش عليها صورة واحدة، كان في حد غلطة في حياتي وخرجته من حياتي لما نشر الصور، فوجئت إن بيتي كان مذاع على الهواء، كنت هموت فيها، واللي عمل كده مش هقول الله يسامحه.. الله لا يسامحه، وخرج من حياتي".

وتحدثت، لأول مرة، عن خلافاتها مع المخرج الراحل جلال الشرقاوي، مؤكدةً أن الصراع بينهما وصل إلى القضاء واعتذر لها في النهاية.

ودافعت عن نفسها تجاه التصريحات التي أطلقها ضدها الشرقاوي، متهماً إياها بمخالفة تعليمات العمل المسرحي.

وذكرت أن السبب الحقيقي لغضب المخرج الراحل منها أنها وقَّعت على عقد لأحد المنتجين للمشاركة في فيلم مع الفنان محمد صبحي، مشيرةً إلى أن الأمر تطور بينهما إلى مد الأيدي.