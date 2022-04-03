أمير كرارة يكشف حقيقة خلافه مع أحمد عز

المصدر: البيان

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كشف الفنان المصري أمير كرارة عن حقيقة خلافه مع زميله الفنان أحمد عز.

وأوضح كرارة، خلال لقائه أمس على قناة "القاهرة والناس"، أنه لا صحة للشائعات التي تحدثت عن نشوب خناقة بينه وبين عز بزعم وجود تشابه بين فيلم "الخلية" و"كلبش".

وقال، أثناء حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري": "مش عارف مين ورا إشاعة خناقتي مع أحمد عز بسبب تشابه فيلم الخلية وكلبش، وجالي تفاصيل إننا اتخانقنا مع بعض وتعجبت من الكلام".

وأكد أن أحمد عز بالنسبة إليه فنان كبير وجميل، مضيفاً: "محصلش أي كلام من كلام الخناقة، ومفيش حاجة وحشة، واللي بيطلَّع إشاعات عايز يوقع بيننا".

وتابع: "اتقابلنا أنا وأحمد عز كتير مع بعض بعد هذه الشائعات، وهو ساكن جنبي في التجمع، وبنتقابل طول النهار في الجيم والشارع، واتكلمنا في هذه الإشاعة، وبنسخر من الكلام ده".

وتحدَّث النجم الشهير عن اعتذاره عن دور البطولة في فيلم "الممر"، موضحاً أن السبب التزامه بالكثير من الأدوار التي كان يجسد فيها أدوار الضابط.

وقال: "اعتذرت عن الممر عشان كان عندي أدوار كتير وطالع فيها ظابط في كلبش 3، وحرب كرموز".

وأضاف أنه كان يتمنى العمل مع المخرج الكبير شريف عرفة في الممر، متابعاً: "كنت أتمنى اشتغل مع شريف عرفة لأن الممر فيلم كبير وأحمد عز عمله أحسن مني، وزعلت إني معملتش الدور وحاجة محترمة".

وأردف: "اعتذرت عن مسلسلات قبل كده، ولكن أنا كنت ببقى عارف بعمل إيه، وأنا اتحطيت في دور الظابط 5 مرات، وعملته في حرب كرموز والاختيار وكلبش، وكان كلهم مختلفين عن بعض، ولكن قبل كده عملت مسلسلات شبه بعض زي حواري بوخاريست ومسلسلات مشابهة".