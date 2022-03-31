أبرز ضحايا رامز جلال في برنامجه رامز موفي ستار

المصدر: البيان

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اقترب شهر رمضان الكريم، الذي يعتبر موسما ينتظر الكثيرون فيه البرامج والأعمال التلفزيونية.

وعلى مائدة رمضان كل عام تلتف الأسرة حول برنامج الفنان رامز جلال، والذي اعتاد على تقديم برامج المقالب، ويشارك في رمضان هذا العام ببرنامج "رامز موفي ستار".

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، البرومو الدعائي لبرنامج "رامز موفي ستار"، والذي تم تصويره بالعاصمة السعودية الرياض، ويشارك "رامز" هذا العام النجم العالمي فاندام.

ووقع عدد من نجوم الفن والكرة، ضحايا لبرنامج "رامز"، ودخلت النجمات في نوبة من الصراخ، لعل أبرزهن: درة، غادة عادل، تارا عماد، هنا الزاهد، هدى المفتي، حنان مطاوع، مايان السيد، عائشة بن أحمد، مي كساب.

بينما ظهر النجم عمرو يوسف وهو يضرب "رامز"، كما ظهر في البرومو من الفنانين: محمد محمود، سليمان عيد، أحمد فتحي.

أما قائمة نجوم الرياضة، تضم: بيج رامي، اللاعب محمد شريف، اللاعب السعودي عبدالله الدوسري.