بعد واقعة الصفعة.. استدعاء الشرطة إلى منزل ويل سميث

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استدعيت الشرطة الأمريكية إلى منزل الفنان ويل سميث بعد يومين من واقعة صفعه لكريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022.

وذكرت صحيفة «الشرق الأوسط»، نقلاً عن «الإندبندنت» البريطانية، أنه تم استدعاء الشرطة إلى منزل سميث في لوس أنجليس عقب بلاغ عن تحليق طائرة بدون طيار «درون» فوق المنطقة.

وشوهد رجال الشرطة عند منزل سميث في كالاباساس مساءً أمس.

وقالت النائبة ليزيت سالكون، المتحدثة باسم قسم شرطة مقاطعة لوس أنجليس، إن الشرطة وصلت إلى منزل سميث بعد أن أبلغ شخص ما عن تحليق الطائرة فوق الحي.

ولم تفصح سالكون عما إذا كان هذا الشخص من أسرة سميث.

وأضافت: «لقد أرسلنا للتو تلك الوحدة إلى هناك لمحاولة تحديد موقع الدرون ومعرفة ما إذا كانت تحتوي على كاميرات للتصوير والمراقبة. لكن عندما وصل رجال الشرطة إلى هناك، لم يتمكنوا من تحديد موقع الطائرة الدرون. لقد كانت قد غادرت المنطقة بالفعل».

ويبدو أن هذه الطائرة كانت تراقب الممثل الأمريكي وأسرته وتلتقط صوراً لهم بعد واقعة الصفع.

يُذكر أن روك سخر من مظهر شعر جادا بينكت، زوجة سميث، المصابة بمرض يؤدي إلى تساقط الشعر بكثافة، الأمر الذي دعا سميث إلى الصعود إلى المسرح وصفعه بمرأى ومسمع الجميع.