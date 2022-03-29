شاهد.. فيديو قديم لسميث يصفع صحفياً أمام الكاميرات

المصدر: البيان

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بعد الصفعة المدوية التي وجهها الممثل الأمريكي ويل سميث لمقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022، مساء الأحد، أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر فيديو لحادثة مماثلة بطلها النجم ذاته.

وشهد حفل توزيع جوائز الأوسكار حادثة أثارت صدمة الحضور والمشاهدين للفعالية، بعدما صفع سميث مقدم الحفل كريس روك، إثر إلقائه نكتة عن زوجة سميث.

وعقب الصفعة، تداول رواد مواقع التواصل فيديو لسميث يعود للعام الماضي، وتحديدا أثناء العرض الأول لفيلم "مين إن بلاك 3"، حيث وجه الممثل صفعة أيضا لأحد المراسلين أمام عدسات الكاميرا.

شاهد.. فيديو قديم لـ #سميث يصفع صحفياً أمام الكاميراتhttps://t.co/m5QKpeN7r6#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/5V3VEHJ58G

— صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 29, 2022

وكان سميث في الفيديو يتحدث للصحفي بشكل ودي، إلا أن الأمور أخذت منحى مغايرا عندما توجه المراسل لوداع الممثل، بعدما عانقه وقبله، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وقال سميث الغاضب للمراسل: "ماذا تفعل يا رجل، ما مشكلتك؟"، قبل أن يوجه صفعة له بيده اليسرى.

والثلاثاء أصدر سميث بيانا حول الصفعة التي وجهها لمقدم حفل الأوسكار كريس روك، في حفل الأحد.

وذكر سميث في بيان نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "العنف بجميع أشكاله مدمر. كان سلوكي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية غير مقبول ولا يغتفر. إلقاء النكات على حسابي هي جزء من العمل بالنسبة لكريس، لكن النكات حول حالة جادا الطبية كانت أكثر من أن أتحملها، لذا جاء رد فعلي عاطفيا".

وأضاف: "أود أن أعتذر لك علنا يا كريس. لقد أخطأت. أشعر بالحرج، وأفعالي لم تكن مؤشرا على الرجل الذي أريد أن أكونه. لا مكان للعنف في عالم الحب".

واختتم سميث منشوره بالقول: "أود أيضا أن أعتذر للأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها ومنتجي العرض، وجميع الحاضرين وكل من يشاهده حول العالم".