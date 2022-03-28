شكوك حول حقيقة صفعة ويل سميث في حفل الأوسكار

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثارت الصفعة التي وجَّهها الممثل العالمي ويل سميث زميله النجم الكوميدي كريس روك أمام أعين الحضور في حفل الأوسكار شكوكاً عديدة في حقيقة الواقعة.

وكان سميث قد نجح في جذب انتباه الملايين بتلك الحركة التي قام بها بمرأى ومسمع الحضور في مسرح دولبي بلوس أنجلوس وأمام أعين ملايين المشاهدين عالمياً.

ونجح حفل الأوسكار هذا العام في تحقيق نسبة مشاهدة عالية وتصدر محرك البحث «غوغل» ومعظم تطبيقات التواصل الاجتماعي، وذلك بفضل المشهد الذي حصل لأول مرة في تاريخ الحفل.

وعلى الرغم من الضجة الكبيرة التي أثارها مشهد الزوج ويل سميث الذي لم يتقبل من كريس روك الاستهزاء بمرض زوجته التي ظهرت حليقة الرأس، فإن كثيرين اعتبروا الواقعة من أساسها عبارة عن مشهد تمثيلي معد مسبقاً، لضمان جذب الأنظار إلى الحفل الذي كان يخسر نسبة المشاهدة عالمياً في السنوات الأخيرة.

ورأى البعض أن اللحظات الأولى التي أطلق فيها كريس روك الدعابة لاقت استحساناً لدى ويل سميث الذي ضحك، ليتحول في ثوانٍ بعدها إلى رجل يشتعل غضباً، ومن المؤكد أن ممثلاً حاز جائزة الأوسكار سيتقن الدور ببراعة، فيصعد إلى المسرح ويصفع كريس على وجهه ويكيل له الشتائم، ومن ثم يقدم الاعتذار وهو يذرف الدموع عند تسلمه جائزة أفضل ممثل بعد ذلك بدقائق مبرراً ما فعله بالحب.

وتفاعل العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مع الواقعة المثيرة، وتداولوا فيديو بطيئاً للحظة الصفع، مشيرين إلى أنها لم تكن حقيقة بل مشهداً تمثيلياً.

واللافت أن نجوم الصف الأول اعتقدوا أن المشهد عبارة عن مشهد تمثيلي كوميدي، لكن الشتائم التي وجهها سميث لروك بعد عودته إلى مكانه جعلتهم يصدقون أن ما جرى كان حقيقة.

كان ويل سميث، قبل صعوده بدقائق لتسلم جائزة أفضل ممثل عن فيلم king Richard، قد صعد على المسرح لصفع مقدم الحفل الممثل الكوميدي كريس روك، الذي سخر من زوجته جادا بينكيت التي حضرت الحفل حليقة الرأس.

فخلال تقديم كريس جائزة أفضل فيلم وثائقي، قال: «ننتظرك في فيلم GI Jane 2»، في إشارة لإطلالة ديمي مور في الفيلم التي ظهرت فيه حليقة الرأس.

وكانت ردة فعل النجم ويل سميث في بداية الأمر طبيعية، بل كان يضحك، لكن لم تمضِ ثوانٍ حتى شاهد انزعاج زوجته، ما دفع ويل للصعود إلى المسرح وصفعه بقوة، ثم العودة إلى مكانه وتهديده بعدم نطق اسم زوجته مرة أخرى على لسانه.

وخلال كلمته عن حادثة اعتدائه على كريس روك خلال تسلمه جائزة أفضل ممثل، برر النجم أن ما فعله كان بدافع الحب، إذ قال ويل سميث: «أريد أن أعتذر للأكاديمية، ولجميع زملائي المرشحين، فالحب سيجعلك تفعل أشياء مجنونة، ماذا يمكن القول أكثر من ذلك».