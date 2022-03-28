سبب وفاة الفنان عهدي صادق

المصدر: البيان

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توفي اليوم الاثنين الفنان المصري عهدي صادق عمر ناهز 71 عاماً، ‏إثر تعرضه لأزمة صحية ونقله للعناية المركزة.

قصور تام في وظائف الكلى

ويرجع سبب وفاة الفنان الراحل إلى تعرضه لأزمة صحية خلال الأيام الماضية ونقل على إثرها إلى مركز القاهرة لأمراض الكلى، لتلقي العلاج بعد تدهور حالته الصحية مما استدعى دخوله إلى العناية المركزة، حتى فارق دنيانا صباح اليوم نتيجة قصور تام في وظائف الكلى.

وأعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، خبر رحيل عهدي صادق، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه: "الدوام لله أخي وحبيبي عهدي صادق".

يذكر أن آخر أعمال الفنان عهدي صادق، مسلسل “نقل عام” الذي عرض في يناير الماضي عبر قناة “ON”. “نقل عام” بطولة: محمود حميدة، ودينا، وسميحة أيوب، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحسن محيي الدين، ونهلة سلامة، من تأليف: وليد خيري، وإخراج: عادل أديب.

عهدي صادق، هو ممثل مصري من مواليد 16 نوفمبر 1950، ومن أبرز أعماله: “ليالي الحلمية، ورأفت الهجان، وبوابة الحلواني، والشهد والدموع، وأرابيسك، وحلم الجنوبي، وزيزينيا، وجحا المصري، وفارس بلا جواد، والفتوة”.