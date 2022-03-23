يخت أبراموفيتش يصل تركيا هرباً من العقوبات

المصدر: البيان

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وصل يخت يملكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش إلى ميناء في تركيا، التي لم تنضم للعقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو، والتي طالت أيضا مالك نادي تشلسي لكرة القدم وأثرياء آخرين مقربين من الكرملين.

وتطال العقوبات الأوروبية أصولا يملكها أثرياء روس، في إطار مساعي الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن عمليته العسكرية في أوكرانيا. وأبراموفيتش من بين الأشخاص الذين أدرجوا على قائمة عقوبات أقرها الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.

التقطت مشاهد لليخت "سولاريس" البالغ طوله 140 مترا ويرفع علم برمودا في منتجع بودروم بجنوب غرب تركيا أول أمس الاثنين، بعد أكثر من أسبوع على رصده في مرفأ في مونتينيغرو، غير المنضوية في الاتحاد الأوروبي، بحسب مونت كارلو.

وتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي وترتبط بعلاقات قوية مع روسيا وأوكرانيا، لم تنضم للعقوبات التي تستهدف موسكو. وفرضت دول غربية من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات غير مسبوقة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، تطال أيضا أثرياء وأشخاصا آخرين مقربين من بوتين.

وصودرت يخوت يملكها أثرياء روس في مختلف الدول، فيما توعد الرئيس جو بايدن المتمولين الروس بمصادرة "يخوتهم وشققهم الفخمة وطائراتهم الخاصة". وجمدت بريطانيا أصول أبراموفيتش الذي يمتلك يختا آخر أكبر حجما، هو "إيكليبس" البالغ طوله 162 مترا، كما فرضت عليه حظر سفر.