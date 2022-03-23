أعمال درامية عربية ثرية بمضامينها الاجتماعية والترفيهية

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، قائمة المسلسلات الخاصة لشهر رمضان المبارك 2022، والتي تتضمن أعمالاً درامية ضخمة تجمع بين المحتوى الراقي وجودة الإنتاج..

حيث ستطل علينا مجموعة من ألمع نجوم الوطن العربي والخليج، بالإضافة إلى تقديم مواهب جديدة ومميزة إلى الساحة الفنية، ومع حرصه وسعيه لتقديم كل ما يفي توقعات جمهوره، تميّز تلفزيون دبي وقنواته المتعددة بحصوله على حقوق عرض أهم المسلسلات العربية والتي ستكون بمثابة باقة متنوعة تلبي مختلف الأذواق.

وبالحديث عن الموسم الدرامي لرمضان 2022، قال أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام:

«هذا العام ستكون خياراتنا الفنية هي تقديم أعمال دراما عربية ضخمة ومن الدرجة الأولى، حيث أولينا الاهتمام بتنوّع السياق الدرامي من مختلف الفترات الزمنية؛ لتضم الدراما التاريخية، والمعاصرة، والكوميدية وغيرها من الأعمال المميزة وبمشاركة ألمع النجوم العرب».

وأضاف: «تأتي خيارات شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي الدرامية هذا العام، لتعكس حرصنا على إنتاج وتقديم أعمال ومسلسلات تتميز بالمحتوى الفكري والاجتماعي الهادف الذي يلامس الجماهير ويعرف ويقدر احتياجاتهم وتطلعاتهم بمواد إعلامية تحاكي طبيعة وواقع الإمارات والوطن العربي».

والجدير بالذكر، أن تلفزيون دبي قام بإنتاج مجموعة كبيرة من البرامج والمسلسلات ليتم عرضها عبر قنواته المتعددة هذا العام ومن أهمها الدراما التاريخية سنوات الجريش، ومسلسل ناطحة سحاب، ودراما عالي المقام، ومسلسل لغز 1990، وأيضاً مسلسل عاشر صفحة، بالإضافة إلى برنامج الرسوم المتحركة المحبوب شعبية الكرتون، وفيما يلي قائمة بملخصّات أهم الأعمال الفنية التي ستعرض خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، على قناة تلفزيون دبي ومنها: مسلسل «سنوات الجريش» .

حيث تعود الفنانة القديرة حياة الفهد على شاشة تلفزيون دبي بهذا المسلسل، من تأليف محمد النابلسي، وتدور أحداثه في فترة الحرب العالمية الثانية والأحداث التي ترتبت على دول الخليج من خلالها، والتي تسببت بها دول المحور من قطع لطرق التجارة البحرية ومنع وصول البضائع من الهند التي كانت تحت سيطرة بريطانيا، ما أدى إلى مجاعة كبيرة اعتبرت أشهر أزمات العرب في بداية القرن العشرين.

الأمر الذي دفع الناس أن يسكتوا بطونهم الخاوية بأكل الجريش، والذي قامت الحكومات الخليجية آنذاك بتوزيعه عبر بطاقات تموينية لحماية الناس من الهلاك. المسلسل يقوم بنقل الجانب الإنساني لهذه الأحداث السياسية التاريخية في رواية دراميّة شيّقة.

«ناطحة السحاب»

تطل علينا الفنانة القديرة سعاد عبدالله هذا العام من خلال الدراما الخليجية «ناطحة السحاب» تأليف وإخراج: نوف المضف وبطولة:

فهد عبد المحسن، حسين المهدي، شيماء علي، نور الكويتية، ويعقوب عبد الله، حيث تتلخص قصة المسلسل برحلة حياة عامرة مع رافد وعلاقتهم الفريدة على المستوى الشخصي والعاطفي وأيضاً العملي والمهني خصوصاً مع نظرة عامرة التجارية ذات الإحساس العالي، بالإضافة إلى عدة قصص مرتبطة بسمر وراوية شقيقات عامرة وأزواجهن وأبنائهن وكذلك بعض المواهب الأخرى التي تتبناهم عامرة وتصنع منهم نجوماً في مجالات مختلفة.

«دبل كليك»

سيكون المشاهدون على موعد مع نصف ساعة من الضحك المتواصل عبر «دبل كليك» حيث يطل علينا مجموعة من الفنانين العرب من خلال سكتشات كوميدية تحاكي الواقع العربي بأسلوب ساخر. يحمل كل مقطع قصة كوميدية لمجموعة من الشخصيات حيث تنقسم هذه السلسلة إلى 8 سكتشات وهي:

البيت المسكون، على القمر، سوبرهيرو، المخترع، لو كان فيلم عربي، يا أنا يا أنت، سنة 2100، طوارئ. المسلسل من بطولة خالد المظفر، محمد القس، هبة الحسين، ريماس منصور، أسيل عمران، إلهام علي، إحسان دعدوش وغيرهم.

وتدور أحداث الدراما المصرية «العائدون»، الذي سيعرض على قناة تلفزيون دبي من تأليف: باهر دويدار، وإخراج: أحمد نادر جلال، حول أحداث حقيقة من ملفات المخابرات العامة المصرية في الفترة ما بين 2018 و2020.

إضافةً إلى حقائق تاريخية موثقة عن الأحداث التي مرت بالمنطقة وبالأخص الدور الذي لعبه تنظيم داعش في تنفيذ مخططاته في مصر والتي كانت تهدف لإحداث الفوضى وزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها وإغراقها في التحديات التي تعوق مسيرتها، ويقوم ببطولة هذا العمل الفنان المميز أمير كرارة، مع مجموعة مميزة من ألمع النجوم منهم: أحمد درويش، أحمد رسلان، رنا جبريل، عادل سليم، وليد أبو زي، علاء الصاوي بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.

«فاتن أمل حربي»

كما تعرض قناة تلفزيون دبي الدراما المصرية «فاتن أمل حربي» من تأليف: مريم نعوم، وإخراج: محمد العدل، لتأخذنا في رحلة حياة عايدة (نيللي كريم) والتي عرفت أخيراً مكان ابنتها المختطفة من قبل طليقها والتي سافر بها خارج مصر، لتنجح عايدة في تدبير المال والأوراق اللازمة.

حيث تعمل كخادمة في منزل (مدام ليلى)، ولكن قبل السفر بأسبوع تتسبب في مقتل السيدة التي تعمل عندها بعد إعطائها جرعة زائدة من الدواء دون قصد لتنقلب حياتها رأساً على عقب وتبدأ رحلة هروب كبيرة مع ملاحقة شرسة من أهل السيدة، ويشارك في المسلسل مجموعة مميزة من النجوم مثل محمد ممدوح، ريهام عبد الغفور، والقديرة سوسن بدر، ومحمود عبد المغني وغيرهم.

«أحلام سعيدة»

وتعرض قناة تلفزيون دبي مسلسل «أحلام سعيدة» تأليف وإخراج: هالة خليل وبطولة الفنانة القديرة يسرا والفنانات رانيا يوسف وغادة عادل، وتدور أحداث المسلسل حول ثلاث سيدات في منتصف العمر، يعانين من الأرق وصعوبة في النوم، سيجمعهن القدر سوياً ليخضن معاً تجارب مهمة في حياتهن لتساعدهن على تخطي مشاكلهن ومواصلة الحياة بشكل أفضل مع أحلام سعيدة.

«عاشر صفحة»

تتمحور أحداث مسلسل «عاشر صفحة»، الذي سيعرض على قناة تلفزيون دبي حول أسرة أبو سالم التي تواجه ظرفاً غير متوقع عند اكتشاف أبو سالم بأن أخاه الغائب عنه قد توفي تاركاً خلفه ثروة كبيرة وزوجة صغيرة، والمفاجأة حين قرر أبوسالم الزواج من أرملة أخيه.

وهنا تبدأ رحلة الفتاة المثابرة سلمى التي ستضحي بشبابها وتتزوج من رجل كبير في السن لتعيل إخوتها لنكتشف بعد 20 عاماً بأن أموراً كثيرة قد تغيرت في حياتها. المسلسل من تأليف: علي الدوحان، إخراج: محمد الطوالة، بطولة: زهر عرفات، عبد الله التركماني، نور، حصة النبهان، شهد سلمان، خالد العجيرب، غدير السبتي، غادة الزدجالي، عبد العزيز مندني، فيصل فريد، بيهانا، راندا.

«عالي المقام»

ويعرض على قناة سما دبي عدد من الأعمال أهمها: مسلسل «عالي المقام» تأليف: محمد حسن أحمد.

وإخراج: عبد الله حسن أحمد، وبطولة الفنانة فاطمة الحوسني، إبراهيم الحساوي، شيمة، محمد العامري، منصور الفيلي، نورة العابد، فاطمة الطائي، حلا، عمار آل رحمه، ومجموعة من ضيوف الشرف.

حيث تدور أحداث المسلسل حول شخصيات عصرية تعيش بيننا وتعبر عن حياتنا الحالية.

سنكون أمام قصة ذات أبعاد درامية مشوقة من خلال تقديم الشخصيات بتوترها ومشاكلها وحتى آلامها ورغبتها في الحب والعطاء عبر المدينة والحياة في الإمارات ومع كل المواضيع والإنجازات والمواقف الوطنية التي حصلت حولنا منها تأسيس وكالة الفضاء ومسبار الأمل، وإكسبو 2020، زيارة قداسة البابا إلى العاصمة أبوظبي.

وافتتاح المفاعل النووي، بالإضافة إلى العديد من الأحداث الاقتصادية والثقافية مثل افتتاح المنتجعات والمرافق السياحية العصرية الجديدة وافتتاح متحف اللوفر.

«لغز (1990)»

ويتسم المسلسل الدرامي «لغز (1990)» الذي يعرض على قناة سما دبي، بكونه ذا طابع بوليسي، وهو من بطولة: عبد الرحمن العقل، داود حسين، إبراهيم الحربي، ومجموعة مميزة من ألمع نجوم الخليج.

حيث تدور أحداثه حول ثلاثة رجال أعمال يتم البحث عن مصدر ثرواتهم بعد تضخم حساباتهم البنكية، وتورطهم بتجارات مشبوهة عن طريق ممارساتهم الخاطئة في حق المجتمع، ليتم الكشف عن ارتباط مصدر ثرواتهم بجريمة قتل وسرقة أحد البنوك في عام 1990، وعند القبض عليهم، تبدأ جرائم أخرى بالحدوث ليتغير خط سير القضية.

ستكونون على موعد مع التشويق حيث يأخذنا المؤلف بندر طلال السعيد والمخرج ثامر العسلاوي في رحلة مميزة عبر عالم الجريمة والغموض.

«نوح العين»

تدور أحداث مسلسل «نوح العين»، الذي سيعرض على قناة سما دبي حول النوخذة سعيد القوي المتسلط، أبو البنات، والذي يلعب دوره الفنان القدير محمد المنصور.

حيث كان يحلم بولد يرفع اسمه عالياً، ولكن بعد ولادة الطفل الأخير استطاع أخيراً أن يشعر بالفرحة بعد أن عرف بأنه ولد، لكنه في الحقيقة بنت وأخبروه خوفاً منه أنها ولد، ومرّت الأيام وتربى الولد سلطان باهتمام مطلق من الأب إلى أن كبر قليلاً دون أن يعرف النوخذة وأهل الحي حقيقة أمره، ولما عرف الحقيقة جن جنونه، وكاد أن يرتكب جريمة بحق عائلته.

ولكن البنت الأخيرة التي حلم أن تكون ولداً هي من اهتمت بشؤونه وكانت سنداً له، وضُرب بها المثل في البر بأبيها. يرينا هذا المسلسل التراثي من تأليف جمال الصقر وإخراج: مصطفى رشيد وبطولة: محمد المنصور، حسين المنصور، علي جمعة، هدى الخطيب، مرام، عبد الله ملك، محمد جابر، أحمد النجار، مي البلوشي، كفاح الرجيب، غادة الكندري، الكثير من المشاعر والعواطف الإنسانية.

«شعبية الكرتون 16»

يعود المسلسل الكرتوني الإماراتي «شعبية الكرتون»، على قناة سما دبي وهو من تأليف وإخراج المبدع حيدر محمد وبطولة نخبة من المبدعين الإماراتيين، بحلقات جديدة ورؤية متجددة مع شخصيات الحي الشعبي من جنسيات ولهجات مختلفة.

وذلك بعد أن تمكن المسلسل الكرتوني الإماراتي عبر السنوات الماضية من الحفاظ على إطلالته السنوية بفضل أفكاره المتجدّدة وشخصيّاته التي تجاوزت أكثر من 40 شخصية كوميدية محببة، حيث بدأ عرضه في زمن التقنية الثنائية الأبعاد لينتقل بعدها إلى التقنية الثلاثية الأبعاد والتقنية العالية الجودة، مواكباً بذلك التطوّر التقني، وفنيات الصورة، ومقتضيات العرض وفق شاشة عالية الوضوح.