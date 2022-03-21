كشف عن أول صورة لبرنامج المقالب الجديد.. من هم ضحايا رامز جلال ؟

المصدر: البيان

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كشف الفنان رامز جلال الملصق الدعائي لبرنامج المقالب الجديد به في رمضان 2022، ويواصل به سلسلة برامجه للمقالب التي يحرص على أن يقدمها في شهر رمضان من كل عام.

ونشر رامز صورة الملصق الدعائي لبرنامجه الجديد عبر حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود فعل عديدة من جمهوره، وعلق على البوستر قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله المستعان وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

وذكرت وسائل إعلام مصرية ان ضحايا رامز جلال في رمضان 2022 تضم عدداً من نجوم الفن والرياضة، حيث انتهى من تصوير عدد من الحلقات لعدد من نجوم الفن والرياضة وهم الفنانة ياسمين صبري والنجمة غادة عادل وسنتيا خليفة ولاعب النادي الأهلي بدر بانون ونجم مسرح مصر محمد أنور.