وفاة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بعد صراع مرير مع السرطان

المصدر: البيان

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توفى اليوم الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب عن عمر ناهز 61 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، وسيتم تشييع جثمانه في الرابعة ونصف من مسجد السيدة نفيسة.

وعانى عبد الوهاب من أزمتين كبيرتين هما سرطان الرئة وورم المخ، حيث أصيب في يونيو الماضي بورم في المخ، وفى منتصف عام 2019 أصيب بسرطان في الرئة، وفقا لليوم السابع.

يذكر أن الفنان زكى فطين عبد الوهاب هو ابن المخرج الكبير الراحل فطين عبد الوهاب، والفنانة الكبيرة الراحلة ليلى مراد.