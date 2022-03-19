محامي ورثة الطيار المصري أبو اليسر يصدم محمد رمضان

المصدر: البيان

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كشف مجدي حلمي محامي ورثة الطيار أشرف أبو اليسر، إنه لم يحدث أي اتصال أو تجاوب من قبل الفنان محمد رمضان بعد إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه في قضية الطيار الراحل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" المذاع على قناة "الحدث اليوم": سنأخذ صورة من حكم المحكمة بإلزام محمد رمضان دفع 6 ملايين جنيه لورثة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر وسنبدأ في التنفيذ.



سيتم التنفيذ بالقوة الجبرية

وأوضح: في حال امتناع محمد رمضان عن تنفيذ الحكم سيتم التنفيذ بالقوة الجبرية سواء بإرادته أو بغير إرادته، وسيتعرض لعقوبة قانون متعلقة بغرامات التأخير.

وكانت محكمة النقض قضت في وقت سابق برفض الطعن المقدم من الدكتور أحمد الجندي المحامي وكيلًا عن الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بإلزامه بسداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت إلى وقفه عن العمل عام 2019.

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية في وقت سابق، بإلزام محمد رمضان في دعوى الطيار أشرف أبو اليسر التي يطالب فيها الفنان بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء أزمة صورة الطائرة، بدفع 6 ملايين جنيه.

وكان الطيار الراحل أشرف أبو اليسر تقدم بدعوى يتهم فيها محمد رمضان بسبه وقذفه، وطالب بتعويض مالي، وذلك على خلفية إيقافه بسبب مقطع فيديو نشره محمد رمضان في أكتوبر 2019، ظهر فيه جالسًا في غرفة قيادة طائرة أثناء رحلة جوية، وبدا وكأنه يقودها، في مخالفة لقوانين الطيران الجوية التي تحظر دخول الركاب أو التعامل مع قائد الطائرة أو مساعده، ما دفع وزارة الطيران المدني لاتخاذ عدة إجراءات عقابية ضد الطيار بسبب سماحه لرمضان بذلك حيث ظهر إلى جواره.

وكان الفنان محمد رمضان فاجأ جمهوره وكشف لأول مرة حقيقة امتلاكه طائرة خاصة.

وقال رمضان إنه لا يتملك الطائرة الخاصة التي دائمًا ما يظهر بها ويشارك جمهوره صوره على متنها، مشيرًا إلى أن الدول التي يقيم فيها حفلات غنائية هي التي ترسل له طائرة خاصة من أجل انتقاله.

فيما قال رمضان خلال فيديو جمعه بالإعلامي ربيع هنيدي، ونشره الأخير عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "ما عنديش طائرات خاصة، وفي الحفلات اللي بروح أعملها بيجيبوا ليَّ طيارة خاصة تنقلني من بلدي ومكاني وبرجع بيها ومش بسوق طائرات خاصة".