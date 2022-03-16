تأييد تغريم الفنان محمد رمضان 6 ملايين لصالح أسرة الطيار الراحل

المصدر: البيان

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أكد المحامي مجدي حلمي، أن محكمة النقض في مصر، أيدت حكم تغريم الفنان محمد رمضان 6 ملايين جنيه إلى أسرة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.

وقال حلمي، محامي دفاع الطيار الراحل "أبو اليسر"، إن الحكم الصادر بات ولا يجوز الطعن عليه، وبذلك تُغلق القضية نهائيا.

وأوضح أن ذوي الطيار الراحل من حقهم الآن الحصول على قيمة الغرامة بعد انتهاء كل درجات التقاضي الممكنة أمام المحاكم.

وعن إجراءات تسليم المبلغ، أكد المحامي بالنقض، أحمد الجنزوري أن عائلة الطيار "أبو اليسر" يمكنها الآن سحب المبلغ من خزينة المحكمة الاقتصادية، موضحا أن محمد رمضان سدد المبلغ من قبل لكنه طالب المحكمة بعدم إعطائه لأسرة الطيار إلا بعد نظر الاستشكال وصدور قرار بشأنه.

وقال الجنزوري إن محمد رمضان حرر قرار البنك المركزي بحجز رصيده في أحد البنوك على إثر أزمة الطيار "أبو اليسر" بعدما سدد 6 ملايين جنيه للمحكمة.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت في 7 أبريل الماضي، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر" - توفي لاحقًا - عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة"، وقال محاميه مجدي حلمي آنذاك إن الحكم نهائي، وفقا لموقع مصراوي.

وأعلن رمضان، في وقت سابق حجز أحد البنوك على أمواله، مؤكدا عدم علمه بسبب الإجراء، لكن مصادر قضائية ومصرفية أكدت أن الإجراء مُتعلق بـ"بتنفيذ حُكم قضائي.

الطيار أشرف أبو اليسر، توفي 25 أبريل الماضي في أحد المستشفيات الخاصة، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وشغل أبواليسر الجمهور عقب أزمته مع الفنان محمد رمضان، وحصل بسببها على تعويض قدره 6 ملايين جنيه عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".