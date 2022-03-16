سرقة فيلا فنانة مصرية شهيرة ..ماذا وجد الجناة؟

المصدر: البيان

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كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في مصر حصيلة المسروقات من فيلا الفنانة سميرة صدقي بمنطقة الهرم، غرب المحافظة.

المعاينة وأقوال المتهمين أثبتت استيلاء مرتكبي الواقعة على أموال بعملات أجنبية جاء حصرها (200 ألف جنيه مصري - ألف دولار - ألف يورو) بإجمالي 233 ألف جنيه.

تلقى رئيس نقطة شرطة الرماية إخطارا من شرطة النجدة باكتشاف الفنانة سمير صدقي سرقة منزلها في ظروف غامضة ولم تتهم أو تشتبه في أحد.

وعاينت قوة من قسم الهرم الفيلا بقيادة العقيد أحمد الدسوقي وتبين سلامة المداخل والمخارج ما يشير إلى دخول الجاني بطريقة شرعية فضلا عن بعثرة بمحتويات مسكن المبلغة.

شكل العقيد محمد الصغير مفتش الهرم فريق بحث عكف على مراجعة كاميرات المراقبة وفحص المترددين على الفيلا مع سؤال حراس العقارات المجاورة، وفقا لموقع مصراوي

جهود البحث توصلت إلى تورط وكيل أعمال الشاكية بالاشتراك مع أحد أقاربه "المنفذ" وسرقة مبلغ مالي من خزينتها وأمكن ضبطهما وإعادة المسروقات بمأمورية قادها الرائد أحمد عصام ومعاونه الرائد محمد سعودي.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.