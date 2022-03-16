وفاة الفنانة العُمانية شمعة محمد إثر سكتة قلبية

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أعلنت وسائل إعلام عن وفاة الفنانة العمانية شمعة محمد، عن عمر يناهز الـ 64 عامًا، إثر سكتة قلبية في السعودية، التي كانت تصور فيها عمل درامي لصالح محطة mbc.

وتفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع وفاة الفنانة العمانية شمعه محمد، داعين الله أن يرحمها، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقالت الإعلامية مي العيدان عبر صفحتها على تويتر: "انا لله وانا اليه راجعون وفاة الفنانة العمانية شمعه محمد اثر سكته قلبيه. . اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وتجاوز عنها وانزلها منزل حسن واحشرها مع الصالحين والصديقين لا تبخلوا عليها بالدعاء . . فالدعاء رزق الميت ".

من جانبه، قال الصحفي في جريدة الرياض عبدالرحمن ناصر: "انا لله وانا إليه راجعون.. رحم الله الممثلة العمانية شمعة محمد وألهم اهلها وذويها الصبر والسلوان".

وفي ذات السياق، قال أحد المغردين عبر تويتر: "الفنانة شمعة محمد في ذمة الله، رحمة الله عليها وغفر لها واسكنها فسيح جناته . تبقى شمعة لا تنطفئ في قلوب من أحبها، كانت خير سفيرة للدراما بأخلاقها وتواضعها، إنا لله وإنا إليه راجعون".

و شمعة محمد فنانة عمانية من مواليد 19 فبراير 1958، في الكويت، ودرست بين الكويت والبحرين، وكانت بدايتها الفنية العام 1975.

شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، وارتدت الحجاب بعام 2006، وهي متزوجة من «محمد سبيل» ولها منه من الأبناء سوسن، سيما، قيس، قيصر.