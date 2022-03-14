محمد أسامة ينضم لـ «جوقة عزيزة» بدمشق ويدخل السباق الرمضاني

المصدر: أبوظبي ـ عبير يونس

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لم يكن يدري الطفل محمد أسامة بأن أغنيته «الغزالة رايقة» ستحصد 100 مليون مشاهدة على قناة «يوتيوب»، مثلما أنه لم يتوقع بأنه سيكون واحداً من الممثلين الذين ستدخل أعمالهم السباق الرمضاني، إلا أن حلمه بالتمثيل أصبح حقيقة عندما توجه إلى دمشق للانضمام إلى مسلسل «جوقة عزيزة»، الذي يقوم ببطولته سلوم حداد ونسرين طافش وأيمن رضا ووفاء موصلي وسليم صبري ونورا رحال وحسام تحسين بيك وآخرون.

شغف فني

«يستعرض المسلسل قصة وطن وشعب وتاريخ» كما ذكر مؤلفه خلدون قتلان في حسابه على «تويتر»، وأوضح: «أنه حكاية شخوص تبحث عن نفسها وتتمنى أن تعيش تحت سلطة دولة يحكمها رجالها، إذ يحاول المحتل أن يرسم الدستور». ويناقش العمل الذي تطلب من قتلان مئات الساعات لكتابة النص، حكاية الحياة والتي تجمع بين السياسية والفن والدين والعادات والتقاليد فهي كما وصف: «حكاية وجعنا القديم المعاصر».

أما نسرين طافش التي تغني وتمثل بالعمل، فقد نشرت على حسابها عدداً من الصور التي تجمعها بمحمد أسامة في المسلسل وذكرت أن شخصية «عزيزة» جديدة عليها، وتملك هذه الشخصية «كاريزما» قوية ولا شيء يقف بوجهها، شغوفة بالفن، وعلى الرغم من أنها تنتمي لبيئة فينة بسيطة لكنها تمتلك الكثير من الذكاء الفطري، جعلها تصل إلى أماكن لا أحد يصل إليها، واستطاعت أن تصل إلى «تياترو» باسمها وهو «تياترو عزيزة خوخة».

أدوار جديدة

كان العمل فرصة للصلح بين أيمن رضا أحد أبطال المسلسل مع نسرين طافش، وعندما نشر صورة على حسابه من كواليس المسلسل جمعته بطافش، وبدا عليهما السعادة، اعتبر المتابعون هذه الصورة بمثابة إعلان عن حل الخلاف الذي استمر بينهما أكثر من سنتين ونصف. أما بطل العمل سلوم حداد فسيؤدي كما ذكر مؤلف العمل شخصية الطبال التي كان قد رفضها سابقاً، قبل أن يعود المؤلف ويعدل عليها بطريقة جعل حداد يقول «لن أؤدي إلا هذه الشخصية».

ومن المشاركين في العمل الفنان حسام تحسين بيك، الذي بين أن دوره يظهر حرصه على النشاط الفني، وأشار إلى أن العمل الذي تجري أحداثه في البيئة الشامية القديمة، لكنه عملياً لا يشبه أي من تلك الأعمال الشامية ولا علاقة له بكل ما قدمته تلك الأعمال من أحداث.