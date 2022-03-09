فنانة مصرية شهيرة: أنا بمسح حذاء زوجي وأضع قدميه في ماء وملح

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

علقت الفنانة المصرية فردوس عبد الحميد، على العلاقة بين الزوجين والمشاحنات المنشرة بكثرة خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن العلاقة بين الزوجين هي علاقة صداقة.. أنا بمسح حذاء زوجي بدون افتعال أو تكلف وأحيانًا أضع قدميه في ماء وملح.

من جانبه كشف المخرج محمد فاضل زوج الفنانة فردوس عبد الحميد، خلال حوارها مع الإعلاميتين سهير جودة، ومفيدة شيحة، ببرنامج الستات، المذاع عبر فضائية النهار، خلال حلقة خاصة أن التوافق العقلي بين الزوج والزوجة أمر هام في استمرارية الحب والمودة في علاقتهما الزوجية.

وأكمل فاضل: بمرور الوقت تكون الزوجة هي السند لزوجها، والتربية المصرية الأصيلة للمرأة لتكوين مشروع زوجة تقف بجوار زوجها وتكون سند وعون له.