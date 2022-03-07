قصة فنانة مصرية أجبرت زوجها على الزواج بامرأة ثانية

المصدر: البيان

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عُرفت الفنانة المصرية الراحلة كوكا بعد أن قدمت دور عبلة ومعشوقة الصحراء والبدوية في العديد من المرات، فكان دوماً يقع اختيار المخرجين عليها عند تفكيرهم في ممثلة مناسبة لدور البدوية، فقدمته بجدارة وبرعت فيه حتى ظن جمهورها أنها من أصول بدوية نظراً لبراعة أدائها.

قدمت كوكا دور البدوية الصحراوية في عدة أفلام منها عنتر وعبلة، وعنتر يغزو الصحراء، وظهور الاسلام، وهيبة ملكة الغجر، ليلى العامرية، حتى وصلت إلى العالمية وتصدرت صورها أفيشات المجلات الكبرى تحت عنوان" الأميرة الأفريقية"، وفقا لصدى البلد.

جسدت كوكا دور البدوية في 16 فيلمًا سينمائيًا ولم تخرج عن هذا الدور إلا في ثلاثة أفلام فقط هي فيلم مصنع الزوجات وبواب العمارة وسيجارة وكأس.

وحلت أمس ذكرى ميلاد كوكا 7 مارس عام 1917، واسمها الحقيقي ناجية إبراهيم بلال، بدأت كوكا مشوارها الفني من خلال العمل في الإستوديوهات كمونتيرة وهناك تعرفت على المخرج نيازي مصطفى وكان أول عمل لها هو شخصية الزنجية الأمريكية الشهيرة في مسرحية صندوق الدنيا.

شاهدها مخرج إنجليزي وأسند إليها بطولة فيلم تاجر الملح عام 1937 اشتهرت بأدوار البدوية ثم توالت بطولتها السينمائية.

تزوجت كوكا من المخرج نيازي مصطفى وظلت معه طوال حياتها وعاشا في سعادة، ورفضت كوكا بعد زواجها من نيازي مصطفى المشاركة في كل عروض السينما العالمية لأن مشاركتها كانت تستوجب إقامتها خارج مصر لفترات طويلة وهو ما رفضه زوجها المخرج.

لكن لم تكتمل تلك السعادة بسبب عدم قدرة كوكا على الإنجاب، فخشيت من خسارة زوجها، وضحت تضحية كبيرة بالنسبة لأي امرأة، حيث دفعت زوجها للزواج بامرأة أخرى لعدم قدرتها على الإنجاب فتزوج نيازي مصطفى من الراقصة والممثلة نعمت مختار لكن لم تستمر تلك الزيجة الثانية كثيراً وانفصل عنها واستكمل حياته مع حبيبته الوحيدة كوكا.

وتوفيت كوكا في 29 يناير 1979 إثر إصابتها بمرض السرطان الذي لم يمهلها طويلاً.