غادة عادل تكشف تطورات حالتها الصحية

المصدر: البيان

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طمأنت الفنانة المصرية غادة عادل، جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، بعد تعرضها لوعكة صحية نقلت على أثرها المستشفى.

وقالت غادة عادل «الحمد الله حالتي تحسنت، وإن شاء الله هاخرج من المستشفى النهارده، وشكرًا لكل من سأل عليا»، وفقا للمصري اليوم.

وكانت شاركت مريم مجدي الهواري، ابنة الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري، صورة لوالدتها النجمة غادة عادل، عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي إنستغرام.

وطلبت مريم الدعاء لوالدتها من متابعيها، دون الكشف عن الوعكة الصحية التي تعرضت لها الفنانة غادة عادل.

كانت الفنانة غادة عادل، انتهت من تصوير مسلسلها «منورة بأهلها» الذي يعرض حاليًا، وتشارك في بطولته مع باقة من ألمع النجوم.

مسلسل «منورة بأهلها» بطولة ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبوالحسن، عمر رزيق، بلال التونسي، تأليف محمد أمين راضي وإخراج يسري نصر الله. فيما تشارك الفنانة غادة عادل في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل «أحلام سعيدة».