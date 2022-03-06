بسبب «عيش بشوقك».. خلاف مستمر بين حمادة هلال وتامر حسني

المصدر: البيان

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نشب خلاف بين المطربين المصريين حمادة هلال وتامر حسني بسبب حقوق الأغاني.

وذكرت مجلة «سيدتي»، عبر موقعها الإلكتروني، أن مشكلة حدثت أخيراً بين هلال وحسني على أغنية «عيش بشوقك»، التي قدمها تامر منذ فترة ضمن ألبوم يحمل اسم الأغنية وتخطت ملايين المشاهدات.

وكان حمادة هلال قد تحدث، في وقت سابق، بحزن وحسرة، عن الأغنية، خلال لقائه في أحد البرامج، موضحاً أنه استمر في العمل عليها 6 أشهر قبل أن يغنيها تامر حسني، مؤكداً أنها كانت له في الأصل.

وذكر أنه انشغل فترة قصيرة تراوحت من أسبوعين لثلاثة أسابيع عن الأغنية بسبب مرض والدته.

وقال: «اللي زعلني إني اتواصلت معاهم وقلتلهم الأغنية دي بتاعتي لأنهم خدوها، وفكرت أنزل الأغنية على السوشيال ميديا لأنها بتاعتي ومجهودي، بس قلت بلاش وربنا اللي عالم».

ولقي حمادة تعاطفاً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا معه بشدة، مهاجمين صنَّاع الأغنية من شاعر وملحن ومطرب.

من جهتهم، رفض صناع الأغنية تصريحات هلال، ليخرج ملحن الأغنية بلال سرور عن صمته ويرد على الاتهامات التي طالته بشأن بيع أغنيته.

وقال سرور، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «مرة فنان كلمناه أنا والشاعر مصطفى حسن، يجيلنا يجرب غنوة بصوته، الفنان ده جيه وغنى واتبسط، ثم اختفى 6 شهور مبيردش حتى على تليفون».

وأضاف: «فالأغنية راحت لصاحب نصيبها، يقوم الفنان الأولاني يبدأ يطالب بأحقيته في الغنوة دي ويدعي إنها أغنيته وإنه تعب فيها.. الكداب بيروح النار».

ولم يتوصل أي طرف مع الآخر إلى طريقة لإنهاء الخلاف الدائر حول أغنية «عيش بشوقك»، ولم تفلح أي محاولات للتهدئة.

الجدير بالذكر أن الوسط الفني يكتظ بمثل تلك الخلافات التي تشكّل واقعاً محزناً لا ينتهي، إذ شهدت الساحة الغنائية بين الحين والآخر مشكلات بين عدد من المطربين بسبب النزاع على أحقية تقديم أغنية.