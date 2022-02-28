أنت نكرة .. نقيب الفنانين يدخل على خط أزمة إلهام شاهين والقبلات

المصدر: البيان

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دخل نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، على خط أزمة اتهامات متبادلة بين الممثل المصري، محمود المهدي، والممثلة الشهيرة، إلهام شاهين، كانت قد أثارت جدلا واسعا.

وتوعد زكي في تصريحات تلفزيونية، السبت، بمحاسبة كل "من يحاولون النيل" من الممثلين، بعد التصريحات المنسوبة للمهدي، زوج الممثلة منة عرفة.

وكانت شاهين قد انتقدت في مقابلة تلفزيونية إعلان الاثنين عدم الموافقة على تقديم مشاهد تمثيلية "جريئة" في أي عمل فني، تتضمن قبلات، معتبرة أن "من يضع شروطا بالفن لا يعد ممثلا من الأساس، ومن الأفضل أن يترك المهنة".

وأثار هذا التعليق حفيظة المهدي الذي رد بالقول: "كان فيه حد من الوسط الحلو ده بيقول اللي مش عاوز (لا يريد) مشاهد البوس (القبلات) مايشتغلش أو الخ .. معلش (عفوا) حد يضحي ويتجوزها علشان نخلص (حتى ننتهي من الأمر)".

وردت عرفة في مقابلة تلفزيونية على إلهام شاهين بالقول إنها تحترم رأيها "لكن كل فنان عنده مبادئه والحاجات اللي مقتنع بيها ومؤمن بيها، وهي عندها مبادئها واللي مؤمنة بيها، أنا مش بقول قال الله وقال الرسول، ولكن مش لازم أعمل إغراء علشان أبقى فنانة زيها".

وأشار زكي في تصريحاته مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" إلى وجود "حملة لتشويه الفنان المصري والقوة الناعمة وأصبحنا مادة ثرية لكل من يبحث عن الشهرة".

وقال النقيب موجها كلامه للمهدي: "أنت شخص نكرة كاتب على نفسه فنان بيشتم فنانة كبيرة.. أنت منتحل صفة فنان. أنت مش (لست) فنانا أيها النكرة قليل الأدب.. تعلمنا مواصفات الفنان العظيم الأخلاق".

وأعلن تأسيس مكتب لحصر كل يكتب على مواقع التواصل، متوعدا بمقاضاة أي شخص "يخرج عن الآداب العامة" وأشار إلى أنه التقى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واتفق معه على عقد مؤتمر لوضع ميثاق شرف للإعلام الفني.