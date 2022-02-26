الموت يُفجع الفنانة أمل رزق

المصدر: البيان

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أعلنت لاما كتكت ابنة الفنانة أمل رزق، وفاة جدتها لأمها بعد صراع مع المرض وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :«انا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله جدتي نادية محمود، صلاة الجنازة في صلاة المغرب مسجد السلام ش ذاكر حسين مدينة نصر والدفن بمدافن الأسرة بمدينة نصر، اللهم ارحمها واغفر لها وأكرم نزلها ووسع مدخلها، وجازها بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوًا منك ورضوانًا، واجمعنا بها في جنات النعيم، وفقا للمصري اليوم.

يشار إلى أن الفنانة أمل رزق اعتذرت مؤخرًا عن عدم المشاركة في بطولة مسرحية «زقاق المدق» بعد نجاح عرضها على مسرح محمد عبدالوهاب في الإسكندرية، حيث عرضت هناك على مدار شهر كامل، وبالتحديد خلال شهر سبتمبر الماضي.

مسرحية «زقاق المدق» بطولة: دنيا عبدالعزيز، أمل رزق، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، ضياء عبدالخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربي، سيد عبدالرحمن، مروة نصير مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبدالرحمن عزت، إبراهيم غنام، هاني عبدالهادي، صابر رامي، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.