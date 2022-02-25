الفنان أحمد عزمي يكشف تفاصيل مقتل شقيقه بـ 13 طعنة وتعاطيه المخدرات

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الفنان المصري أحمد عزمي، عن دخوله في حالة اكتئاب شديدة، بعد وفاة شقيقه الأصغر في مشاجرة مع أحد الأشخاص، مشيرًا إلى أنه تعاطى المخدرات، ودخل في دوامة الكحول بسبب مجموعة من الأشخاص كانوا حوله.

وأضاف «عزمي» خلال لقائه ببرنامج «كلام الناس» الذي يذاع على شاشة mbc مصر: «الأمر اللي خلاني مبقتش قادر أواجه الدنيا مقتل أخويا حمدي اللي اتقتل بحادثة بشعة تعرض فيها لـ 13 طعنة في جسده، بسبب مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص، وقتها حسيت أن مصر مبقتش بتاعتنا، ومبقتش حاسس بالانتماء اللي كنت حاسه قبل كده، وقتها كان الحل أن روحت شرم الشيخ واشتريت شاليه وفقدان التوازن بدأ يزيد وابتعدت عن كل الحاجات الحلوة اللي بحبها»، وفقا للمصري اليوم.

وتابع: «لما روحت شرم الشيخ كان حواليا مجموعة من الأشخاص ودخلت في دوامة الكحول اللي هو بداية لكل مفسدة، وبدأت تعاطي المخدرات، ودخلت في اكتئاب مع انفصالي عن زوجتي».

وأكمل: «حادثة شرم الشيخ، اللجنة وقفتنا، والظابط لقى فيه حاجة مش مظبوطة، وفتش العربية طلع منها أقراص مخدرة ترامادول، الناس اللي كانوا معايا في عربيتي مش قادر أتذكرهم أنا عرفتهم إزاي أو منين».

واعترف الفنان أحمد عزمي، بتعاطيه الترامادول، قائلا: «كنت باخد ترامادول، لكن بوصفة روشتة، بس الموقف على بعضه مكنش شكله كويس، كان فيه حد من اللي راكبين معايا العربية كانت بنت مُسجلة، فالموضوع كبر».