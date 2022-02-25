محكمة مصرية تصدر قراراً جديداً في دعوى إعلامي عراقي ضد رانيا يوسف

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية قراراً إدارياً بتأجيل النظر في الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف، والتي يطالب فيها بالتعويض بمبلغ قدره 5 ملايين جنيه، بسبب سبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن محكمة جنح قصر النيل قد برأت رانيا يوسف من اتهامها بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان، خلال تصريحات أدلت بها في لقاء تلفزيوني مع نزار الفارس.

وكانت الفنانة رانيا يوسف قد رفعت دعوى قضائية طالبت فيها قناة عراقية والإعلامي نزار الفارس بتعويض 10 ملايين جنيه؛ وذلك بسبب "ما قامت به القناة والمذيع من مخالفات شكلت جرائم جنائية معاقب عليها قانوناً، ومخالفات لقواعد عمل القنوات الأجنبية في مصر، كان آخرها إقامة مؤتمر صحفي تناول بث أخبار كاذبة وتشهير برانيا يوسف، فضلا عن ارتكاب جريمة محاولة التأثير على سير القضايا المنظورة أمام المحاكم".

وذلك في الوقت الذي سبق وقدم فيه المذيع نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف يطالب فيها بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه.