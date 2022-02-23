دنيا عبد العزيز تدخل القفص الذهبي بحضور نجوم الفن

المصدر: البيان

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احتفلت النجمة المصرية دنيا عبد العزيز بدخول القفص الذهبي بعقد قرانها على المهندس مصطفى كامل، بحفل زفاف بسيط وسط أجواء عائلية وحضور الأهل والأصدقاء ونجوم الفن المصري.

ارتدت دنيا فستان زفاف أبيض وبدت بكامل تألقها إلى جانب زوجها المهندس مصطفى كامل وكتبت:" 22/2/2022 تاريخ مميز في حياتي".

وحرص على الحضور من الوسط الفني، الفنان رشوان توفيق الفنان محمد الشقنقيري، الفنانة سيمون، الفنان محمد عز، الفنان ميدو عادل، الفنان محمود حميدة، المؤلف مجدي صابر، حنان مطاوع والمخرج أمير اليماني، الفنان عماد رشاد، هبة محدي، دينا، دينا فؤاد، ايهاب فهمي، ميرنا وليد، المخرج محمد عبد العزيز، المخرج عمرو محمود ياسين. وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".

وحصلت الفنانة دنيا عبد العزيز على إجازة من تصوير مسلسلها الجديد "ملف سري"، مع الفنان هاني سلامة الذي ستخوض به السباق الرمضاني لعام 2022، والذي سيكون دور مميز لها ومفاجأة للمشاهدين، من أجل عقد قرانها.

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب هاني سلامة، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعي، محسن محي الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمي، شيرين، كارولين عزمي، علاء مرسى، صبا الرافعي، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.