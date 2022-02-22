أحمد الفيشاوي يستفز متابعيه بصور من جلسة وشوم جديدة

المصدر: البيان

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شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، هجوماً عنيفاً على الفنان أحمد الفيشاوي الذي نشر بعض الصور من جلسة إضافة بعض الوشوم الجديدة على جسده.

ونشر الفنان المصري على حسابه في "انستغرام" بعض الصور التي تظهر تلقيه بعض الوشوم الجديدة، ويظهر جسده نصف عار.

وانهالت التعليقات المنددة بالصور وبالوشوم التي تغطي جسد الفيشاوي، حيث كتب أحدهم: "مترحم جسمك شوية"، "نهايتك سودة"، " أنت بقيت مدمن تاتو.. أنت محتاج علاج نفسي، الموضوع بقى أوفر جدًا".