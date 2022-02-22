ريهام سعيد تعتزل الـ "سوشيال ميديا" وتوجه رسالة وداع مؤثرة لمتابعيها

المصدر: البيان

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أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت رسالة مؤثرة، عبر صفحتها في الفيسبوك أعربت خلالها عن إحساسها بالظلم بعد مسيرة مهنية حافلة، معتبرة أنها لم تجد التقدير المناسب، كما توجهت برسالة خاصة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكتبت الإعلامية المصرية عبر صفحتها على «فيسبوك»: «أقسم بالله كل حرف هكتبه صادق ومن قلبي، أنا حاسة إني هموت قريب عشان كده هبعد عن السوشيال ميديا عشان أقعد مع أولادي أكتر وقت ممكن خصوصا ابني الصغير، يمكن سحر يمكن اكتئاب ويمكن حقيقي». وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

أضافت: «غالبا إحساس الظلم كان بيقتلني بالبطئ، في يوم من الأيام الدنيا قامت عليّ عشان تعلب أما المعراج وإنكارها عادي، تامر امين يغلط في الصعايدة قاصد أو مش قاصد يتوقف 3 شهور لكن أنا أعمل أكبر حملة للسمنة وأعالج آلاف وعمليات ببلاش ويفتروا عليّ ويقولوا إني قلت إن ريحتهم وحشة وأتوقف سنة».

تابعت: «كفاية إننا عالجنا أعداد مهولة من الشباب من المخدرات ورحت أماكن خطر جدا عشان أوعي الناس بدل ما أتكرم ألاقي نفسي نايمة في أوضه متر في متر مع تاجرة مخدرات. البرنامج يتوقف، أطفال تموت ومدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة اللي فاتحينها تتقفل وتطلع ريهام أفاقة وكدابة».

واصلت: «لو فضلت أحكي هاحكي كتير بس أنا موجوعة ومش قادرة أحكي أنتو ظالمين بتمشوا بكلمة من غير ماتشوفوا ولا تفهموا. عندي كلام كتير أقوله على كمية مواقف فيها ظلم رهيب، لو مت أنا مش مسامحة، مش مسامحة أي حد قال عليّ كلمة واحدة مش حقيقية أو على السمع، مش مسامحة أي صحفي كتب عني كلمة ظلم، مش مسامحة أي واحد كتب كومنت موت بيها أطفال القلب».

وقالت: «كفاية إن أي حاجه الإعلام بيتكلم فيها دلوقتي أنا متكلمة فيها من 10 سنين، هانزل قبري مش مسامحة (..) مشً مسامحة ولا هاسامح، مش مسامحة اللي بتسحرلي كل شوية، مش مسامحة (..)، مش مسامحة أي حد ساهم في خراب بيتي وضياع مجهود سنين، ومش مسامحة أي حد أنا معرفوش ضدي وبيحاربني وأنا مش عارفة».

وأضافت: «المهم إني أجهز للقاء ربنا أعوض الصيام وأصلي كتير وأتصدق وأدعي. ادعولي أنتوا كمان ربنا يغفر لي، ريهام بتجيب مشاكل طب وراحت فين المشاكل لما قعدت في البيت؟ ما هو اللي فيه طبع مابيغيروش والله، عشان اللي كانوا بيعملوا المشاكل اتهدوا لما اعتزلت؟ عشان أنا مش على الشاشة مليش قيمة ومفيش مصلحة أد ايه الناس وحشة»

وتابعت: «كلمت ناس كتير يساعدوني أحقق حلمي وأمثل، مش عايزة أقولكوا الرد، وناس ياما وقفت جنبهم. كل دور أعمله المخرج يقول لي إنه هايكسر الدنيا بس هي ماشية بالشطارة؟ أنا عايزة أقولكوا إلى اللقاء يمكن لمًا أخف لو عيانة يمكن لما أتعالج من السحر لو مسحورة يمكن في الجنة بإذن الله لو مت. ما تظلموش حد لأن أنا بعد ما تعبت أوي أوي ظلمتوني أيوه حتى لو ليّ أعداء أنتوا ساعدتوهم».

ووجهت رسالة إلى الرئيس السيسي، قائلة: «آخر حاجة هاوجحهها للريس، أنا لو مت أمنيتي أولادي يعرفوا أنا حققت وعملت ايه لأن أكيد حضرتك مش عارف، أنا أولادي اتعذبوا ورايا في المحاكم والقضايا، أنا ابني كان عنده شهرين زارني في السجن، أنا بهدلت أهلي معايا عشان ولا حاجة، كنت فاهمة إني هاصلح الكون».

وأضافت: «أنا آسفة إني نجحت، أنا آسفة إني كنت عايزه كل الناس تعمل خير، أنا آسفة إني معملتش علاقات تسندني جوه أو بره مصر، خسارة المجهود اللي راح بدون تقدير لكن أجري بإذن الله عند ربنا».

وختمت قائلة: «ما توجعوش حد تاني، إحساس الظلم مميت، إحنا كنا البرنامج رقم واحد في المشاهدة في الوطن العربي 10 سنين والسابع على العالم وتعبنا أوي أوي أوي أوي. قدر الله وما وشاء فعل، حقي عندك يا رب. في الآخر السيرة أهم من السمعة لأن السمعة دي الحاجات اللي بتسمعها وماشفتهاش وهي مش حقيقة لكن السيرة دي اللي موجودة في كل بيت فيكي يا مصر، دي سيرة معاملتك للناس والحاجات اللي ربنا جعلني سبب إني أعملها وهو ده المهم. بعد ما أموت ماتقولوش دي بتمثل إنها ماتت زي ما كل مرة كنت بعيا فيها الصحفيين كانوا بيطلعوني كدابة. حسبي الله ونعم الوكيل».