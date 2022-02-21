سيد صادق يكشف عن الفنانة المتسببة بإصابته بالعصب السابع بعد صفعه

المصدر: البيان

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كشف الفنان المصري الكبير سيد صادق إن أصعب مشهد له أمام الكاميرا كان فيلم "خلي بالك من عقلك"، حيث قامت الفنانة شيريهان بضربه "قلم" على وجهه، حيث تسبب بإصابته بالعصب السابع بعد صفعه.

وتابع سيد صادق خلال استضافته ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة، أن: "شيريهان في فيلم "خلي بالك من عقلك"، ضربتني "قلم" على وجهي أثناء أحد المشاهد في الفيلم، والمشهد تمت إعادته 3 مرات، وللأسف كانت صفعة قوية من شريهان لأنها كانت في منتهى الحدية، نتيجة الشخصية تتطلب ذلك، وأخذت القلم بجد وجالي بعدها العصب السابع، وما زلت أعاني منه حتى الآن، والفنانة شيريهان كانت لا تمثل لكن بتعيش الشخصية بكل أحاسيسها".

وأضاف صادق، أن بدايته في التمثيل ترجع إلى أيام المدرسة، حيث "كنت زميلا للفنان نور الشريف، ولكن لم ألتحق بمعهد التمثيل نتيجة العمل".

وتابع: "أنا رجل أعمال ومستورد قطع غيار وتاجر سيارات في السابق، ولكني اعشق التمثيل وهو هواية"، وعن اختياره دائما في أدوار الشر قال إن "المخرجين حصروني في تلك الادوار بسبب بنيتي الجسدية".