صورة تكشف حقيقة تعرُّض تامر حسني لحادث مروّع

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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حسم المطرب المصري تامر حسني الجدل الإعلامي المثار حوله خلال الأيام الماضية، بعد أنباء عن تعرُّضه لحادث ودخوله في غيبوبة.

ونشر حسني، أمس، عبر حسابه الشخصي في «إنستغرام»، مجموعة صور من كواليس تصوير فيلمه الجديد «بحبك»، مؤكداً بطريقة غير مباشرة عدم صحة الشائعات المتداولة عن صحته.

وعلَّق النجم على الصور قائلاً: «مساء الهنا على أغلى ناس على قلبي أنا، دي صور من أول يومين تصوير لفيلمنا الجديد (بحبك)».

وأضاف: «طبعاً في ناس هتقرا اسم الفيلم بحبِك وناس هتقراه بحبَك، دا طبعاً مقصود عشان في درامة الفيلم هنبحث طول الوقت عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى، وبحبَك من الأنثى للرجل، في أحداث فعلاً محيرة جداً».

وتابع: «الفيلم أكيد فيه ضحك، بس في إطار رومانسي بحت مش موجود بقاله كتير».

وأعرب عن شعوره بالسعادة والفخر بمشاركة «نجمة اليوم والمستقبل الجميلة هنا الزاهد»، منوهاً بأنه أول من اكتشفها في بداية حياتها، وأن الفيلم الجديد سيعيد اكتشافها.

كما أشاد بالفنان حمدي المرغني، متوقعاً له أداءً باهراً في العمل الجديد، وكذلك الفنان مدحت إسماعيل الذي انضم إلى الفريق الفني، واصفاً دوره بأنه «زي العسل».