مصر.. حكم نهائي في قضية أحمد سعد وسمية الخشاب

المصدر: البيان

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أصدرت محكمة استئناف الإسكندرية في مصر، قرارا برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد سعد ضد طليقته الفنانة سمية الخشاب.

وأيدت المحكمة الحكم الصادر في قضية المؤخر ودفع 500 ألف جنيه، بعد حضورها لحلف اليمين الحاسمة في جلسة سابقة.

وكانت الفنانة سمية الخشاب قامت برفع دعوى قضائية ضد طليقها الفنان أحمد سعد، للحصول على المؤخر الخاص بها.

وطالب عماد لطفي، محامي الفنانة سمية الخشاب، في دعواه بإلزام المدعى عليه الفنان أحمد سعد، بسداد قيمة المؤخر الموثق بالقسيمة، وقدره 500 ألف جنيه، وفقا لصحيفة أخبار اليوم

وقدم المحامي إلى هيئة المحكمة الأوراق التي تفيد بعدم حصولها على مستحقاتها، وعدم قيام المشكو في حقه بإثبات قيامه بسداد مبلغ المؤخر فقام الفنان أحمد سعد بإقامة دعوى ضد طليقتة لحلف اليمين بشأن استلامها كل حقوقها.

وسبق أن ألزمت محكمة الأسرة، الفنان أحمد سعد، بدفع مبلغ 270 ألف جنيه، حيث ألزمته بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 أشهر، بالإضافة إلى دفع 10 آلاف جنيه، عن كل شهر، وذلك لمدة 24 شهرا ليصبح إجمالي قيمة المتعة، 270 ألف جنيه.