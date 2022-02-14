عايش بحب الناس .. فنان مصري مشهور يكشف مصدر دخله بعد تركه الفن منذ 5 سنوات

المصدر: البيان

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كشف الفنان المصري فاروق فلوكس أنه متوقف عن العمل في التمثيل منذ خمسة أعوام ويمكث في المنزل.

وأضاف في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON: "أنا راجل أؤمن بقدر الله، ولو لقيت دلوقتى دور مناسب ليا هعمله، موضحا أن الجيل القديم ممكن يفيد الجيل الجديد"، قائلاً: "رغم أنى قاعد بقالى خمس سنوات فى البيت بس زعلان وأنا مش غنى وعايش على معاشى بتاع الهندسة ومن غيره كنت هبقى لايص وعايش بحب الناس وتقديرهم لى".

وتابع فاروق فلوكس: "أنا مش بقول كده نوع من الشكوى"، فالفنان الكبير حمزة الشيمى قبل وفاته قال لى إحنا بقينا خردة وتكريمى كان لجيلى كله، فأنا اشتغلت مع كبار الناس ومنهم الريحانى والمهندس والست عقيلة راتب".

ووجه نصيحة لابنه الفنان أحمد فلوكس، دعاه فيها للالتزام بالمثل والمبادئ.

وقال: "أحمد فنان جيد ورجل ويقف بجانب أصحابه، وعيبه الوحيد للأسف إن لسانه متبري منه، وهذا يضايق الناس منه".

وأضاف: "نصيحتي له ولبناتي إنهم لا يسايروا العصر، ويسايروا المبادئ والمثل التي لا يلتزم بها كثير من الموجودين في عالم الفن."

وردا على سؤال ما سبب تخليك عن العمل في الهندسة والتحول للتمثيل؟ أجاب: "أنا بدأت على مسرح الأزبكية - المسرح القومي الآن - وقدمت تمثيلية صامتة أخرجها المرحوم أبو بكر عزت، وكانت حوالي ساعة ونصف وأنا لوحدي على المسرح، ونلت إعجابا شديدا بناء على توجيهاته، ومنذ تلك اللحظة دخل في حب التمثيل".