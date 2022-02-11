لطفي لبيب يعلق على تصريحات محزنة عن الموت نسبت إليه

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفى الفنان المصري الكبير لطفي لبيب التصريحات المثيرة عن انتشار رائحة الموت حوله، كما نفى وجود أي حسابات باسمه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأوضح الفنان الكبير أن إحدى الصفحات انتحلت اسمه ونشرت منشورا أقلق جمهوره ومحبيه، مؤكدا أن هذه الصفحة مزورة وليس له علاقة بها. وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".

وكانت إحدى الصفحات الموثقة زورت حسابا باسم الفنان الكبير لطفي لبيب ونشرت منشورا يقول: "لقد انتشرت رائحة المَوت من حولي فـ يالله لو كُنت أنا القادم توفني وأنت راضٍ عني".

ولاقى المنشور المزور تفاعلا كبيرا من جمهور الفنان الكبير الذي شعر بالقلق على نجمه المحبوب، مشيرا إلى أن المقربين منه سوف يبلغون مباحث الإنترنت عن هذه الصفحة المزيفة.

ويشارك الفنان الكبير لطفي لبيب في بطولة مسلسل "ولاد عابد" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022، تأليف سماح الحريري وإخراج أكرم فريد ويعتمد على البطولة الجماعية، حيث يضم في قائمة أبطاله كل من: أيتن عامر، رياض الخولي، صبري فواز، محسن محيي الدين، صفاء الطوخي، مي الغيطي، إيهاب فهمي، فراس سعيد، صفوة، سما إبراهيم، جميل برسوم، تاتيانا، محمد رضوان، سارة ناجى، عفاف مصطفى، أسامة عبد الله وعدد كبير من شباب معهد فنون مسرحية.

وكان آخر أعمال لطفي لبيت ظهوره في حكاية "ويبقى الأثر" من مسلسل "إلا أنا" الذي تم عرضه على قناة DMC، فكرة يسرى الفخراني وتأليف أماني التونسي، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، الهام عبد البديع، كريم كوجاك، محمد التاجي وعدد من الفنانين الشباب.