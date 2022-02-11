مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم الفرنسية مارلين كانتو

المصدر: القاهرة- البيان

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اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الممثلة والمخرجة الفرنسية مارلين كانتو، لتكريمها في افتتاح دورته السادسة التي تقام في الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجاري، وذلك تقديراً لمشوارها السينمائي الطويل، الذي قدمت خلاله عدداً كبيراً من الأفلام التي نالت عن بعضها جوائز مهمة، أبرزها جائزة سيزار كأفضل فيلم قصير عام 2007.

بدورها، أعربت مارلين كانتو، وفق ما جاء في بيان صادر عن المهرجان، عن سعادتها بالتكريم في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، وبزيارة مصر، والتواصل مع السينمائيين المصريين، من خلال مهرجان متخصص في أفلام المرأة.

تألق سينمائي

وتعد مارلين كانتو، من أهم الأسماء التي تألقت في السينما والتلفزيون والمسرح الفرنسي الحديث، حيث تعاونت خلال مشوارها مع عدد من أهم مخرجي السينما الفرنسية، من أبرزهم المخرج «كلود شابرول»، كما وقع عليها الاختيار للعمل في أعمال تلفزيونية مهمة، مع كل من وليام كاريل وآلان تاسما، ومن أهمها فيلم «كذبة أبريل» 2006، وفيلم «كسر» 2010.

وأخرجت مارلين كانتو مجموعة من الأفلام القصيرة، منها: فيلم «المكرونة»، والذي حصلت عنه على الجائزة الكبرى لمهرجان بريست الفرنسي، وفيلم «أتمنى لك أحلاماً سعيدة»، والذي نالت عنه جائزة سيزار لأفضل فيلم قصير سنة 2007، إلى جانب الجائزة الكبرى لمهرجان كليرمون فيران الدولي، ومهرجان بلفور الدولي.

ويعتبر فيلم «حس الدعابة»، أول فيلم روائي طويل لها كمخرجة، ولم تتوقف مارلين كانتو عن التمثيل، حيث شاركت في بطولة العديد من الأفلام، ومنها: «كل التشابه، فندق الشاطئ، مفتاح الباب، ما الذي يغري الفتيات؟، الأقزام في كل مكان، حالة روحية، بنات الرين، الحب المتبادل، السعادة الكبيرة، من أعماق القلب، كل يبحث عن قطته».