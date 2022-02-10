"دمرتوا مستقبلي".. حمو بيكا يهدد نقابة المهن الموسيقية ويتوعدهم بالدستور

المصدر: البيان

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توعد مطرب المهرجانات حمو بيكا نقابة المهن الموسيقية المصرية بالدستور وقال إن حقه بالتعبير مكفول، مشيراً إلى أنه يواجه أزمة كبيرة بسبب عدم اعتماده كمؤدي من جانب نقابة المهن الموسيقية، الأمر الذي يبطل مشاركته في أية حفلات موسيقية داخل مصر.

وقال بيكا في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»: «الدخيلة منطقتي عشت فيها 32 سنة، عمري ما جيت على حد أو مديت ايدي على شيء لا أمتلكه، نجحت بعد أول مهرجان لي بعد فضل ربنا على يعود فضل كبير لأهل منطقتي التي أتشرف بالعيش فيها».

وأضاف: «أكل عيشي واقف وحياتي مدمرة بسبب نقابة المهن الموسيقية التي عرضتني للظلم قرابة 5 سنوات، بعض المطربين قالت النقابة عنهم ممنوعين من الغناء لأنهم مسجلين خطر وأوراقهم تحتوي على شهادات مزورة، وبعض هؤلاء حصلوا على كارنيه النقابة ويواصلون عملهم كمطربين، أين عدل ربنا؟».

وتابع: «وقفت مع فرقتي وساندتهم ولم أنسب نجاحي يومًا ما لنفسي فقط كما يقول البعض على لساني، مصطفي دولسيكا ليس مديرا لأعمالي، التواصل على أي شغل يكون من خلال محمد حلمي وعضمة والسيد مسلة».

وأوضح: «ممنوع من العمل في مصر، لكن بلدنا فيها قانون وأنا هاخد حقي، هناك ظلم وافتراء ضدي في نقابة المهن الموسيقية ودة ميرضيش ربنا، في رقبتي الكثير من البيوت المفتوحة أنا مبنامشي، مش هتقولوا عني تاني بلطجي هاخد حقي بالقانون أتمتع كمواطن بحرية الرأي والتعبير والنشر، كل ظالم وله يوم، وقفتوا حياتي ودمرتوا مستقبلي، بإذن الله هاشوف فيك يوم».

وشدد: «هاكشف الكثير من التجاوزات، وهاخد حقي ومش هغني تاني بعدها، ظلمتوني ومش عاوز أشتغل في البلد تاني ومش عاوز أمسك مايك مرة تانية، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص جاء عليا. شكرا لغرفتي وأخواتي إللي وقفوا جنبي جدا».