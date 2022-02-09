إصابة مخرج «بوجي وطمطم» بالشلل

المصدر: البيان

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أعلن الفنان المصري مصطفى درويش عن إصابة باسم محمود رحمي، مخرج مسلسل الأطفال الشهير «بوجي وطمطم»، بالشلل.

وقال درويش، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «مخرج بوجي وطمطم الأستاذ باسم محمود رحمي عنده شلل رباعي، ومشاكل في القلب وحالته صعبة جداً».

وأضاف: «طبعاً معوش فلوس للعلاج، ولا حد فاكره، ولا حد بيسأل عليه، معلش يا أستاذ، زمان كان تليفونك ما بيبطلش رن».

وتفاعلت نقابة المهن التمثيلية في مصر مع هذا النبأ المحزن، إذ أعلن الفنان أشرف زكي، في مداخلة مع قناة «صدى البلد»، أن النقابة ستتولى رعاية رحمي صحياً، منوهاً بأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بعلاجه سريعاً.

كان باسم محمود رحمي قد خضع، منذ ما يقرب من عامين، لعملية جراحية لتركيب دعامة في القلب، لكن بعد فترة من إجراء العملية حدث له انسداد في الشرايين، أُصيب على أثره بشلل رباعي.

وباسم هو نجل الفنان الكبير الراحل محمود رحمي، مخرج ومصمم عرائس الدُمى المصري، ومن أشهر أعماله «بوجي وطمطم»، وقد أخرج باسم الجزء الأخير من المسلسل الذي أثر في جيل عريض فترة طفولتهم.