وفاة الفنان المصري جلال الشرقاوي عن 88 عاماً

المصدر: البيان

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توفي صباح اليوم الفنان والمخرج المسرحي المصري جلال الشرقاوي عن عمر يناهز 88 عاما متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا حسبما أعلنت ابنته الممثلة عبير الشرقاوي على صفحتها على فيسبوك.

أخرج الشرقاوي عددا كبيرا من المسرحيات الناجحة منها ما استمر عرضه لفترات طويلة على المسرح المصري مثل (دستور يا اسيادنا) و(عطية الإرهابية) و(قصة الحي الغربي)، كما شارك بالتمثيل في بعض الأعمال الفنية.

ومن أشهر ما أخرجه مسرحية (مدرسة المشاغبين) التي حققت نجاحا مدويا.

وكان تامر الشرقاوي، نجل المخرج الكبير جلال الشرقاوي كشف «عن تعرض والده لانتكاسة كبيرة في حالته الصحية خلال الساعات الماضية، بعد أن كانت حالته مستقرة في الفترة الأخيرة».

وأضاف «لا أحد يعلم سبب الانتكاسة التي حدثت لوالدي، وتفاجأنا بها بعد أن كنا مطمئنين باستقرار الحالة، أرجوكم الدعاء لوالدي».

وقال تامر الشرقاوي: «والدي اتنقل له الفيروس وبدأ بكحة وحرارة وتواصلنا مع الطبيب الخاص وتم نقله بعد انخفاض مستوى الأكسجين».

وأكد تامر الشرقاوي، أن والده المخرج جلال الشرقاوي، مصاب بفيروس كورونا منذ أكثر من 9 أيام، وتم نقله للمستشفى وموجود في العناية المركزة منذ تسعة أيام.