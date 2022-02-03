وفاة الفنانة المصرية عايدة عبد العزيز

المصدر: البيان

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توفيت، اليوم، الفنانة المصرية عايدة عبد العزيز عن عمر يناهز 85 عاماً.

وذكر موقع صحيفة «الدستور» أن الفنانة القديرة رحلت بعد صراع مع المرض.

يُذكر أن عايدة عبد العزيز شاركت في أفلام عديدة، أهمها: «النمر والأنثى»، و«حائط البطولات»، و«عفاريت الأسفلت»، و«فجر الإسلام»، و«هليوبولس»، و«خلطة فوزية»، و«كشف المستور»، و«بوابة إبليس» و«خرج ولم يعد».

كما شاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية، أبرزها: «يوميات ونيس»، و«ملكة في المنفى»، و«أوراق مصرية»، و«الفرار من الحب».

ومن المسرحيات التي شاركت فيها: «دائرة الطباشير»، و«ملك يبحث عن وظيفة»، و«النجاة»، و«المهاجر»، و«لعبة السلطان».