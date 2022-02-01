«دبي كوكب آخر» يتغنى بها راشد الماجد في «كوكا كولا أرينا»

المصدر: دبي ـ البيان

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أحيا الفنان راشد الماجد ووليد الشامي، أول من أمس، ضمن الاحتفالات الختامية لمهرجان دبي للتسوق، حفلاً فنياً في «كوكا كولا أرينا» في دبي.

وأشعل الفنانان حماس الجمهور، الذي كان بالآلاف، بباقة من أروع أغانيهما، التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور، الذي راح يصفق، ويردد كلمات الأغاني فرحاً بهذه الليلة.

وبدأ الحفل بصعود الفنان وليد الشامي، الذي أحيا فقرته الأولى في الحفل، وأطرب الجمهور بمجموعة من أغانيه الشهيرة، وعلى رأسها أغنية «انتهى المشوار» وأغنية «الصدفة» و«ما شفتني» و«الخاين» وغيرها، وذلك قبل أن ينهي وليد الشامي فقرته الغنائية، ويكمل الفنان راشد الماجد السهرة.

وكان وليد الشامي قد نشر منذ أيام صورة بوستر الحفل مع راشد الماجد، ووجه رسالة للجمهور على حسابه الرسمي على «تويتر» وقال: «أحبائي في الإمارات، يسعدني الإعلان عن مشاركتي بالاحتفالات الختامية لمهرجان دبي للتسوق، ألقاكم في 30 يناير في كوكا كولا أرينا».

واستكمل راشد الماجد الحفل بعد فقرة وليد الشامي، وأشعل الحفل بأغانيه وفقرته الطربية، وقدم راشد الماجد مجموعة من أشهر أغانيه، وعلى رأسها أغنية «دبي كوكب آخر» و«عشيري» و«المسافر» و«يا سارق القلب»، وغيرها من أغانيه المفضلة للجمهور.

وكان الفنان راشد الماجد قد أعلن مؤخراً مشاركته في الاحتفالات الختامية لمهرجان دبي للتسوق وقال عبر حسابه على «إنستغرام»: «أحبائي في الإمارات، يسعدني الإعلان عن مشاركتي بالاحتفالات الختامية لمهرجان دبي للتسوق، ألقاكم في 30 يناير في كوكا كولا أرينا بدبي».