كم تقاضى محمد رمضان عن مسلسله الرمضاني الجديد؟

المصدر: البيان

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كشفت تقارير إخبارية نقلاً عن مصادر فنية قيمة عقد الفنان المصري محمد رمضان الذي سيحصل عليه مقابل دوره في مسلسله الذي سيخوض به السباق الرمضاني لعام 2022.

ووفقا لموقع البوابة، فإن الفنان محمد رمضان وقع عقداً بقيمة 20 مليون جنيه مصري، والمسلسل يحمل اسم "مشوار" وهو من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، ومن بطولة محمد رمضان وعدد من النجوم المصريين من بينهم الفنانة دينا الشربيني.

والجدير بالذكر أن رمضان بدأ بالفعل بتصوير مسلسله الرمضاني لعام 2022، وكان قد شارك إحدى اللقطات من كواليس التصوير مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وترك تعليقًا قال فيه: “بسم الله توكلنا على الله.. مشوار مسلسل رمضان 2022، إنتاج محمد السعدي، تأليف محمد فريد، إخراج محمد ياسين.. ثقة في الله نجاح".