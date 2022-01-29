تفاصيل أزمة الفنانة شريفة ماهر ونجلها .. لم ترهُ قبل وفاته ولم تحضر غسله

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي مجدي، أمس الجمعة، نجل الفنانة المعتزلة المصرية شريفة ماهر، بعد أشهر قليلة من رفع إخوته قضية ضد والدتهم، ليحصلوا على أموالها وهي على قيد الحياة.

مجدي، هو الابن الأكبر للفنانة شريفة ماهر، وتوفي إثر خضوعه لـ عملية جراحية في القلب، وخرجت جنازته أمس عقب صلاة الجمعة، من مسجد مصطفى محمود، وتم دفنه في مقابر العائلة، ولم تستطع الفنانة حضور الجنازة نظرًا لحالتها الصحية التي ازدادت سوءًا بعد علمها بوفاته، وفقا للمصري اليوم.

بدأت الأزمة عند حديث الفنانة شريفة ماهر عن قسوة أولادها بما فيهم «مجدي»، إذ قالت إن نجلها شريف كان قاسيًا في التعامل معها على حد قولها، إذ أشارت إلى أنه لم يخش عليها من الإصابة بفيروس «كورونا» وحينما أصيب بالوباء أراد الذهاب إلى منزلها للإضرار بصحتها ونقل الفيروس لها بالاختلاط الاجتماعي.

وقالت وهي تبكي خلال برنامج «القاهرة اليوم»، الذي يقدمه الفنانة إدوارد: «شريف ابني جاله كورونا قال هروح لماما هي ست كبيرة يمكن تجيلها ونخلص منها.. عملتلك إيه حد يقبل كده على أمه، يخربيت الفلوس والأموال كلها اللي تخلي ابن يعمل في أمه كده.. أنا أمي ميتة في حضني».

وكانت الفنانة شريفة ماهر أوضحت، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبدالفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس»، أن زوجها محمود شوقي، الوزير السابق هو والد أبنائها الثلاثة شريف ونهاد ومجدي وأحسن تربيتهم، ولكن شريف لم يكن يحب أبيه.

وأكدت الفنانة أنها لا تمانع من الصلح مع أولادها الثلاثة، مؤكدة «لو باسوا على دماغي أنا موافقة على الصلح»، فيما لفتت الفنانة شريفة ماهر أنها تزوجت من رجل ثان غير والدهم، منذ 32 عامًا، ولديها ابنان هما: نيفين ومحمد.

وكشفت شريفة ماهر خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عن خلافاتها مع أبنائها، قائلة: «وزعت جزءا كبيرا من ميراثي، شريف وطارق شتموني، شريف زقني مرتين ودراعي اتكسر من 4 سنين، ولادي أخدوا كل ما أملك».

ولفتت إلى أنه «طردها من شقتها التي كانت تقيم فيها بمنطقة جاردن سيتي بنظام الإيجار.. وقاعدة في العمارة بتاعتي في المهندسين وكاتباها باسم بنتي نيفين، وحد قالي إن شريف طلب الفيلا من الشهر العقاري رغم إن نيفين مسجلاها، وفعلا استولى عليها شريف وخان الأمانة»، كما ورد في الحوار.

أوضح محمد جميل الشامي، محامي المهندس «شريف» نجل الفنانة شريفة ماهر، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبدالفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس» على تصريحاتها حول تعرضها للسب والتعدي من ابنها، وذلك قبل وصول الأمر إلى ساحة القضاء قائلًا: «أنا قبل ما أبدأ شغل في القضية دي كلمت الفنانة شريفة ماهر وهي أقرت لي بأن الشقة التي عليها نزاع هي شقة نجلها شريف».

تابع: «المهندس شريف كان في شراكة مع والدته في عمارة بالمهندسين، واشترى منها منذ عام 2007 الشقة محل النزاع، والشقة ملكه وفي حيازته حتى الآن وقاعد فيها (مجدي) أخوه الكبير».

استكمل: «الخلاف بدأ في شهر فبراير 2021 بعد ما الفنانة شريفة ماهر عملت محضر إنه تعدى عليها وكسر باب الشقة ودخلها عنوة، والكلام ده محصلش تماما، دي شقتها هيكسر بابها ليه، وعشان كده المحضر اتحفظ وتم التظلم فيه من الفنانة شريفة ماهر».

استطرد: «أستاذ شريف على قدر كبير من التدين، وبيحب والدته جدا، وهو على استعداد للصلح معها، ولو عايزة تعيش معاه في نفس البيت هو موافق».

وعبرت شريفة ماهر عن حزنها قائلة: «أنا حزينة جدا على وفاة ابني، وأكثر ما يحزنني أنني لم أره قبل أن يموت، ولم أحضر غسله، ولم أعرف حتى أنه مات إلا بعد أن دفنوه».

وأوضحت «أنه مهما فعل يظل ابنها وقطعة منها، ولن تفرح لوفاته»، وعقبت: «أسامحه من قلبي أنا أم، ومهما كان بيننا من مشاكل وقضايا، تغاضيت عنها وعن كل شيء»، مضيفة أنها تمر بحالة صحية سيئة، إثر وقوع الخبر عليها.

شريفة ماهر، فنانة اكتشفها الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب وعُرفت بأدوار الفتاة المتسلطة ومن أفلامها الشهيرة قدمت أكثر من 30 فيلمًا سينمائيًا، كان أبرزها فيلم ارحم دموعي، كرامة زوجتي، وتحيا الرجالة، الليالي الحلوة، مجلس الإدارة.