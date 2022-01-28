‌القبض على سائق شركة شهيرة تحرش بفنانة شابة في مصر

المصدر: البيان

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تمكنت أجهزة الأمن المصرية من القبض على السائق الذي ظهر في فيديو بثته الفنانة الشابة كارولين عزمي وهو يتحرش بها، وتقوم أجهزة الأمن حاليا بمراجعة كاميرات المراقبة التي رصدت السائق وسيارته اثناء الواقعة وذلك لمطابقة ما ظهر بالفيديو الذي صورته الفنانة للسائق.

وتعكف جهات التحقيق بالقاهرة على كشف حقيقة، وظهر فيه شاب يقود سيارة بالتلفظ بألفاظ خادشة للحياء وأخرى بها إهانة للفنانة وأسرتها، كما أشار الفيديو إلى قيام سائق السيارة بعمل إيحاءات وإشارات خادشة بيده ما يعد تحرشا بالفنانة.

كما تستمتع جهات التحقيق للسائق المتهم بالتحرش بالفنانة الشابة والذي أنكر ارتكابه للواقعة، مؤكدا أن سيارة ملاصقة له انحرفت في اتجاهه أثناء السير فقام بالانحراف بسيارته تجاه الفنانة كارولين عزمي دون قصد وهو ما نفته الفنانة.

وأكدت أنه كرر الانحراف على سيارتها قاصدا مضايقتها وعندما أظهرت هاتفها في محاولة لتصويره تحرش بها بالقول والفعل الخادش للحياة وهو ما دفعها لنشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ليتم ضبطه حتى يكون عبرة لغيره ممن يرتكبون مثل هذه الأفعال.

وكانت الفنانة الشابة كارولين عزمي رصدت واقعة التحرش بها بفيديو قصير عبر السوشيال ميديا وذلك اثناء قيادة سيارتها في الشارع، لتنشرها وتطلب حقها فيما حدث بها.

وقالت كارولين عزمي، إنها كانت في سيارتها وحدث لها تحرش من شخص بسيارته مشيرة إلى أنها عندما حاولت تفاديه قام بتوجيه السباب والشتائم لها.

وأضافت «كارولين» عبر «إنستغرام»: «أنا اللي يعرفني أو متابعيني عارف انى شخص مالوش في المشاكل ولا عمري شاركت مشكله تخصني سوشيال ميديا، باختصار، النهارده كنت في عربيتي وجنبي عربيه فيها واحد كسر عليا كل اللي عملته انى بصتله وبصيت قدامي ف لقيته بيكرر نفس الحركة تاني باستظراف روحت طلعت الموبايل وعملت نفسي بصور عشان اخوفه واخليه يبطل يضايقني اتفاجئت وهو بيقولي بتصوريني يا بنت الـ... ،سعتها اتخضيت وبدأت اصور بجد وانتو هتشوفوا في الفيديو الحركات اللي بأيده والشتائم».

وتابعت: «بدأ يقولي تعالى ورايا والحقيقة انى مش عارفه اروح واره فين أو كان عايز يعمل ايه ولاني اتوترت وخوفت ساعتها مقدرش اصور ١٪؜ من اللي عمله الشخص دا، انا اتشمت واتنهت واتشمت بأهلي بأقذر الشتايم النهارده من حد معرفوش ولا عملتله حاجة ولا فتحت بوقي لمجرد انه شخص مريض!، اكيد الشخص دا أذى بنات كتير لأنه تقريبا متعود على الحركات دي ومتعود يخوفهم ومش همه حتى انه يتصور ويتفضح، انا عايزه حقي يرجعلى».