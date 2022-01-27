رامز جلال يكشف حقيقة غيابه عن موسم رمضان المقبل

المصدر: البيان

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كشف الفنان المصري رامز جلال عن حقيقة غيابه عن المشاركة في موسم رمضان المقبل.

وأوضح جلال، حسبما أفاد موقع «إعلام دوت كوم» الإخباري، أنه يستعد لتقديم مفاجأة للجمهور.

ونفى ما تردد عن غيابه عن الموسم المقبل، قائلاً: «مفيش حاجة اسمها مش هبقى موجود.. ادعوا لي وقولوا يا رب».

وعن سبب غيابه عن المشاركة في المهرجانات الفنية، قال رامز: «مليش في المهرجانات، بحس إن أنا مبلقش على السجادة والحاجات دي رغم إن عندي جاكيت أحمر تحفة، أنا بحب اشتغل بس، بحب الناس تشوف شغلي ويحبوه».

يُذكر أن رامز جلال شارك أخيراً في فيلم «أحمد نوتردام» إلى جانب النجوم: غادة عادل، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وانتصار، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، والعمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.