وفاة الصحفية المصرية زينب منتصر

المصدر: البيان

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توفيت، اليوم، الكاتبة الصحفية المصرية زينب منتصر.

وأعلنت الصحفية مي كرم جبر، عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»، نبأ الوفاة.

وقالت مي: «يوم في غاية الوجع، أستاذتي وأمي التانية وجارة أجمل سنين عمري الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة زينب منتصر انتقلت إلى جوار الرفيق الأعلى، حزني عليكِ ما لوش وصف، اتعلمت منك حب الثقافة وأصول الحياة».

الجدير بالذكر أن الصحافة المصرية فقدت اليوم الكاتب الكبير ياسر رزق، ثم الكاتب سامي متولي، لتلحق بهما الكاتبة الصحفية زينب منتصر في مشهد وداع حزين.